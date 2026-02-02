El Real Madrid rechaza una oferta de 30 millones por Fran García

El Real Madrid no va a fichar en este mercado de invierno, que se cierra este mismo lunes a las 23:59 horas, pero también tiene claro que ningún jugador va a salir. Así, el club blanco ha dado calabazas a un club de la Premier League por un futbolista que apenas tiene protagonismo esta temporada: ni ha tenido demasiado con Xabi Alonso ni lo está teniendo con Álvaro Arbeloa, en los seis partidos en los que el salmantino ha dirigido al equipo.

Se trata de Fran García, por quien el club blanco ha rechazado una jugosa oferta de 30 millones de euros procedente del Bournemouth de Andoni Iraola, según ha podido saber Libertad Digital.

Es curioso que desde Valdebebas hayan dicho no a esta cantidad, teniendo en cuenta que el jugador ciudadrealeño, de 26 años, apenas cuenta con minutos este curso. Así, de los 40 encuentros que el Madrid ha jugado esta temporada entre todas las competiciones (Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España), Fran solo ha actuado en 14 partidos (la mitad de ellos de Liga), con un total de 700 minutos. En concreto, el lateral de Bolaños de Calatrava ha sido titular en ocho encuentros: cinco de Liga (Levante, Elche, Girona y Celta de Vigo a domiciliio y Sevilla en casa), uno de Champions (Kairat Almaty) y dos de Copa del Rey (Talavera y Albacete).

Una cifra muy pobre, la de los 700 minutos, en comparación con los 2.410 minutos disputados por Álvaro Carreras, que ha sido titular en 27 encuentros este curso. Incluso Eduardo Camavinga, cuya posición natural es la de mediocentro, figura por delante de Fran García a la hora de ocupar el lateral izquierdo, como Arbeloa se ha encargado de demostrar en los últimos encuentros ante Albacete, Mónaco y Rayo Vallecano.

De ahí que sorprende este rechazo del Madrid a los 30 millones por Fran García, que hoy por hoy es el tercer lateral izquierdo de la plantilla por detrás de Carreras, Camavinga —e incluso Ferland Mendy, aunque el francés lleva lesionado prácticamente toda la campaña 2025/26 y solo ha podido jugar tres partidos este curso—. El club de Chamartín esgrime razones tan tangibles como incomprendidas por el gran público: la plantilla no puede debilitarse, menos aún en un tramo de la temporada que exige recursos humanos y futbolísticos a raudales. El Madrid, de momento, no quiere exportar talento aunque la propuesta económica resulte golosa. Más aún si se hace cuando este curso el equipo ya ha tirado dos competiciones —Supercopa de España y Copa del Rey— y los repuestos son escasos.

Lo cierto es que el Bournemouth, dirigido por un Andoni Iraola que conoce a García a la perfección de su etapa en el Rayo Vallecano, había puesto sobre la mesa una propuesta que para muchos clubes medianos sería irrechazable: 30 millones de euros por un lateral de 26 años que, más allá de su rendimiento irregular esta temporada, tiene cartel competitivo.

Así, la la entidad blanca ha apostado por guardar sus cartas y aguantar en enero. Ni traspaso, ni cesión; el "no" ha sido inequívoco. Todo apunta a que la verdadera ventana de salida será este verano, cuando el Madrid tenga mayor margen para negociar y estructurar una operación que beneficie a todas las partes. Queda claro que no se trata solo de dinero, sino más bien de encajar proyecto deportivo, gestión de vestuario y visión de futuro. El Madrid no está vendiendo en esta ventana de fichajes, ni siquiera aunque haya muchos millones sobre la mesa.