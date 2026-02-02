Mikel Merino se rompe y peligra su presencia el Mundial

Mikel Merino sufre una lesión ósea en el pie derecho por la que deberá pasar por quirófano. El tiempo que deberá estar alejado del terreno de juego será largo y podría ser un contratiempo para la convocatoria de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026 en el que España está encuadrada en el Grupo H con Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde.

El Arsenal anunció las malas noticias a través de un comunicado compartido en sus redes y publicado en la página oficial del club: "Después de sufrir una lesión en el pie hacia el final de nuestro partido contra el Manchester United el 25 de enero, evaluaciones posteriores y revisiones especializadas han confirmado que Mikel Merino tiene una lesión ósea en su pie derecho".

Medical update: Mikel Merino — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2026

Desde el conjunto se explicó además que Merino pasará por quirófano y "se espera que esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada", aunque parece claro que se perderá el tramo decisivo con la disputa de la Premier League y la Champions.

Mikel Merino llegó en el verano de 2024 al Arsenal y se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Mikel Arteta. Como gunner ha disputado 77 encuentros, anotando quince goles y repetiendo ocho asistencias durante las temporadas que lleva vistiendo la camiseta del Arsenal.

Asimismo, es un fijo en las convocatorias del seleccionador nacional Luis de la Fuente, aunque esta lesión pone en duda su presencia este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Durante la Eurocopa 2024, el tanto del navarro ante Alemania en la prórroga dio a España el pase a las semifinales del torneo. Nueve días más tarde, la selección se proclamó campeona en el Estadio Olímpico de Berlín.