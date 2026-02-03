La Policía pone nombre al sujeto que arrojó un plátano a Vinicius en la Copa

La Policía Nacional ha identificado al espectador que lanzó una piel de plátano a Vinicius Jr. durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey disputado entre el Albacete Balompié y el Real Madrid. Recordemos que el encuentro tuvo lugar en el estadio Carlos Belmonte el pasado 14 de enero, en un choque que terminó con la eliminación del equipo blanco tras caer por 3-2.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el autor de los hechos ha sido propuesto para una sanción administrativa al amparo de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esta normativa contempla multas económicas que pueden oscilar entre los 150 y los 650.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Un acto considerado racista

El incidente se produjo durante un lance del juego, cuando un aficionado situado en la tribuna arrojó una piel de plátano en dirección al futbolista brasileño. Un gesto que ha sido interpretado por las autoridades como un claro signo de racismo contra el deportista. Vinicius disputó el encuentro completo en un partido que, además del resultado deportivo, volvió a estar marcado por episodios de carácter racista hacia el jugador, en una situación que ya se ha repetido en otros estadios españoles en temporadas recientes.

La identificación del responsable fue posible gracias a los medios técnicos y al dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo del encuentro. Tras analizar las imágenes y la información recopilada, los agentes lograron determinar la identidad del aficionado implicado.

Reacción del Albacete Balompié

Al día siguiente de los hechos, el Albacete Balompié emitió un comunicado en el que solicitaba la colaboración de las instituciones competentes y de la afición para recabar cualquier información o material gráfico que ayudara a esclarecer lo sucedido. El club manchego manifestó su rechazo a cualquier conducta racista y expresó su intención de adoptar medidas disciplinarias internas contra la persona responsable, una vez fuera identificada por las autoridades.

En ese mismo comunicado, la entidad señalaba que, más allá de las sanciones legales que pudieran imponerse, estudiaría la posibilidad de impedir el acceso al estadio Carlos Belmonte al autor de este comportamiento, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

Próximo partido y medidas en la ciudad

Mientras tanto, la ciudad de Albacete se prepara para un nuevo compromiso copero. El equipo recibirá al FC Barcelona en los cuartos de final del torneo en el estadio Carlos Belmonte. Con motivo de este encuentro, el Ayuntamiento ha concedido un permiso excepcional para que los establecimientos hosteleros puedan ampliar horarios e instalar televisores en terrazas y así facilitar el seguimiento del partido.

La medida responde a una solicitud de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete y ya se ha aplicado en anteriores eventos deportivos de gran afluencia. En las zonas sujetas a protección acústica especial, se permitirá la instalación de pantallas, aunque sin sonido, para compatibilizar la actividad hostelera con el descanso vecinal.