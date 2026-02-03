Vuelven las leyendas: el mundial que reunirá a Puyol, Romario y Henry

Este 2026 Río de Janeiro será sede de la primera edición de la World Legends Cup, un torneo internacional que reunirá a 160 exfutbolistas de ocho países. Entre los nombres más destacados figuran Romario, Carles Puyol, Sergio Agüero y Thierry Henry, protagonistas de distintas generaciones doradas del fútbol mundial.

El campeonato nace con la intención de combinar espectáculo y competición, ofreciendo a las nuevas generaciones la posibilidad de ver en acción a antiguos ídolos y a los aficionados veteranos la oportunidad de reencontrarse con figuras que marcaron época. Los organizadores confirmaron que futuras ediciones ya han sido asignadas a Arabia Saudí, China y Estados Unidos.

Sedes emblemáticas y formato especial

Aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada, la organización prevé que el torneo se dispute en el segundo semestre del año. Los siete partidos de las fases eliminatorias se jugarán en el estadio Nilton Santos, mientras que la final tendrá como escenario el mítico estadio Maracaná.

El formato también tendrá particularidades. Los encuentros durarán 60 minutos, divididos en dos tiempos de 30, con once jugadores en campo y nueve en el banquillo. Las sustituciones serán ilimitadas, una medida pensada para adaptarse a la condición física de los exprofesionales y mantener un ritmo dinámico.

Capitanes y técnicos de lujo

Cada selección contará con referentes históricos tanto en el césped como en el banquillo. Argentina estará capitaneada por Sergio Agüero y dirigida por Gabriel Batistuta. Brasil tendrá a Cafú como líder en la cancha y a Zico como entrenador. España contará con Carles Puyol como capitán y Fernando Hierro como técnico, mientras que Francia estará comandada por Thierry Henry con Patrick Vieira en el banquillo.

Italia presentará a Gianluigi Buffon como capitán y a Paolo Maldini como entrenador. Países Bajos tendrá a Clarence Seedorf como referente en el campo y a Ruud Gullit como técnico. Arabia Saudí competirá con Yasser Al-Qahtani como capitán y Majed Abdullah como entrenador, y Nigeria estará liderada por Nwankwo Kanu con Khalilou Fadiga al frente del equipo técnico.

Un evento global con impacto turístico

Los organizadores subrayan que no se tratará solo de una exhibición, sino de una competición real por un título internacional. Varios de los participantes han expresado su entusiasmo por volver a vestirse de corto y disputar un torneo de este nivel.

La expectativa es que el evento tenga un fuerte impacto turístico y mediático. Se calcula la llegada de unos 50.000 visitantes extranjeros a Río de Janeiro, así como una amplia difusión internacional. Según las previsiones, la competición podría ser retransmitida en decenas de países y generar una audiencia global de cientos de millones de espectadores, además de una gran repercusión en redes sociales.

Con estadios emblemáticos, nombres históricos y un formato adaptado, la World Legends Cup aspira a convertirse en una cita fija para los aficionados que quieran revivir grandes capítulos del fútbol mundial, esta vez con las leyendas de vuelta sobre el césped.