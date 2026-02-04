Cristiano provoca un terremoto en Arabia: la MLS y Lisboa, destinos más probables

Cristiano Ronaldo ha provocado en los últimos días una situación anómala en Arabia Saudí, provocando un conflicto que ha hecho poner los focos en su futuro. El delantero portugués, que cumple 41 años este mismo jueves, se negó el pasado lunes a jugar con su equipo, el Al-Nassr, al considerar que el fondo soberano saudí que controla los cuatro grandes clubes de la competición (PIF, por las siglas en inglés del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) estaba favoreciendo a los otros tres equipos y perdjudicando al suyo en el mercado de fichajes.

El resultado es un tremendo terremoto deportivo —e incluso diplomático— en un país que ahora duda de la continuidad de CR7, ganador de cinco Balones de Oro, en la Saudi Pro League.

Hay indicios de que este punto de inflexión puede constituir el inicio de un divorcio que lleve a Cristiano a otro país para seguir exprimiendo sus últimos años de carrera rumbo al que es su gran reto: sumar 1.000 goles como profesional. Ahora está a apenas 40, según las estadísticas oficiales que maneja el propio delantero.

El atractivo de la MLS

En Estados Unidos ya se frotan las manos ante la posibilidad de que esta crisis abra un escenario con bastante morbo, que sería el de ver a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi compitiendo, otra vez, en la misma liga, después de que el luso abandonara el Real Madrid en 2018 —el argentino, por su parte, aguantó en el Barça hasta 2021—.

No es la primera vez que la Major League Soccer tienta a este futbolista de alta proyección comercial. En el fútbol norteamericano son conscientes de que su aterrizaje en la MLS dispararía el interés por el torneo, como ya lo hizo La Pulga con su llegada al Inter Miami en 2023.

En las apuestas, esta posibilidad, la de que CR7 se marche al otro lado del Atlántico, es la más factible. Betfair, en su método matemático de cálculo de probabilidades, le da un 33,51% de opciones de que acabe firmando por cualquier equipo de la competición estadounidense.

Este escenario, que debería anunciarse con el final de la temporada, sería sin duda un enorme impulso al Mundial 2026 que se disputará el próximo verano precisamente en EEUU (junto a México y Canadá), donde Cristiano Ronaldo se ha dejado ver recientemente mostrando su admiración hacia el actual presidente, Donald Trump.

La opción de Portugal para cerrar el círculo

La segunda opción, según los pronósticos, es la de verlo de nuevo compitiendo en el club de sus orígenes. El Sporting de Portugal, de Lisboa, fue el club en el que se formó un Cristiano Ronaldo que dejó el viejo José Alvalade para firmar por el Manchester United cuando era un crío. Precisamente, cuando dejó el United en su segunda etapa como red devil en noviembre de 2022, también se especuló con su retorno al Sporting. Pero acabó firmando por el Al-Nassr.

Esta alternativa, más nostálgica que competitiva o económica, daría la opción de ver a CR7 compitiendo de nuevo en la Champions League, de la que se podría despedir como leyenda eterna. Según Betfair, esta opción tiene un 26,33% de probabilidades.

Próximo destino de Cristiano Ronaldo Probabilidad según Betfair Cualquier equipo de la MLS 33,51 % Sporting de Portugal 26,33 % Algún club de Arabia Saudí 15,36 % Real Madrid 8,38 % Chelsea 7,09 % PSG 3,54 % Newcastle 3,54 % Man United 2,25 %

El Real Madrid, sueño poco factible

Más allá de estos dos destinos, la MLS o el Sporting de Portugal, los cálculos de los pronósticos son poco esclarecedores. Por ejemplo, que CR7 cambie —como ha hecho Karim Benzema— un club top de Arabia Saudí por otro tiene, según estos cálculos de Betfair, una probabilidad del 15,36%.

¿Y un morboso retorno al Real Madrid? Esta opción tiene pocos visos de ser fructífera, con un 8,38% de probabilidades en un escenario que sólo nos nostálgicos del equipo blanco contemplan. A partir de ahí, los vaticinios enumeran otras vías, pero con menos opciones de que salgan adelante, como la vuelta a la Premier League o incluso al Paris Saint-Germain, club con potencial económico para afrontar el salario del luso, pero que, vista su transformación en los últimos años, tampoco parece destino factible.