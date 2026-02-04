La eterna mentira sobre el Atlético multimillonario: ha vuelto a ganar más de lo que ha gastado

Las leyendas urbanas siguen poblando nuestra sociedad y, cómo no, también lo hacen en el fútbol. Una de las más arraigadas y consolidadas por la falta de profesionalidad de los medios dominantes es que el Atlético realiza grandes inversiones en fichajes siendo así un equipo multimillonario que no necesita gastar para fichar.

La realidad está muy lejos de cumplir con la premisa que se vende, ya que de nuevo y en este último mercado de fichajes, el Atlético de Madrid no solo no ha invertido dinero sin vender, sino que, además, ha salido beneficiado económicamente con un balance de más de 20 millones de saldo positivo.

Esta es la información que con una sola búsqueda, nada complicada, se puede encontrar, entre otros, en el portal Transfermarkt:

El Atlético se ha llevado un beneficio de 23,50 millones con las salidas de Gallagher, Raspadori, Javi Galán y, ojo, Rodrigo De Paul, por el que ha ingresado el resto del montante que le debía el Inter Miami.

Por otro lado también hubo ventas con los canteranos ya que una de ellas, la de Berterame, ha sumado en torno a cinco millones más a las arcas del club. El Atlético tenía el 30% por ciento de los derechos del jugador y su venta en México ha provocado que al cuadro rojiblanco le llegue este nuevo pellizco.

Con esos cinco ya sería casi 30 millones de beneficio en el mercado. Como puede comprobar aquí hay leyendas urbanas que son tremendamente fáciles de desmentir. Solo hay que trabajar un poco.