La ironía de Guardiola por los fichajes del City: "Estoy enfadado por no gastar más"

En los últimos años la estadística de fichajes de la Premier League ha sido la siguiente: Manchester City con 460 millones de euros, Manchester United, 783 millones; Arsenal, 770 millones; Chelsea, 755 millones; Tottenham, 666 millones; Newcastle, 492 millones y Liverpool, 488 millones. Es decir, el City no ha sido el que más se ha gastado.

Por eso Pep Guardiola tiró de ironía en rueda de prensa para defender que el City no es el que debe aspirar a todo por tener el mayor gasto sino que el Arsenal, por ejemplo, o el United deberían hacerlo.

Este fue el momento:

Guardiola y su 'enfado' con el Manchester City por los fichajes 👀 🗣️ "En el gasto neto de los últimos 5 años, somos el 7º de la Premier League. Quiero ser el 1º, no entiendo cómo no gastamos más" 🔊 "Los 6 que tenemos delante tienen que ganarlo todo. Vamos, estoy esperando" pic.twitter.com/1RAMpkMP3B — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 3, 2026

"Estoy un poco triste y molesto porque, en gasto neto en los últimos cinco años, somos séptimos en la Premier League. Así que quiero ser el primero. No entiendo cómo el club no gasta más dinero. Así que estoy un poco más de mal humor con ellos", sentenció el técnico español.

Guardiola remató la faena pidiendo a sus rivales que lo ganen todo, como les piden a ellos cuando gastan tanto dinero: "Así que buena suerte a los seis equipos que están por delante de nosotros en gasto neto en los últimos cinco años. Vamos. Estoy esperando".