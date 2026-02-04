Lío con la final de Copa en La Cartuja: la RFEF depende de la Feria y del Betis en Europa

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aún no ha podido confirmar la fecha definitiva de la final de la Copa del Rey 2026. De hecho, aunque el partido estaba fijado inicialmente para el 25 de abril, la coincidencia con el sábado de Feria en Sevilla y la situación del Real Betis en competiciones europeas han obligado a replantear el calendario. La prioridad sigue siendo que el encuentro se dispute en el estadio de La Cartuja, tal como establece el acuerdo firmado entre la Federación y la Junta de Andalucía. Por el momento no hay nada cerrado...

Tanto que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ya adelantó que la fecha prevista en junio no se mantendrá. El uso continuado de La Cartuja esta temporada, donde el Betis disputa sus partidos como local debido a las obras en el Benito Villamarín, complica la logística. A ello se suman los requisitos técnicos y de seguridad que exige un evento de estas dimensiones.

Dos fechas sobre la mesa

Actualmente, la Federación estudia dos alternativas: el 18 de abril o el 2 de mayo. La primera opción, el sábado anterior al inicialmente previsto, es la que gana más fuerza. Sin embargo, su viabilidad depende directamente del calendario europeo del Betis. El motivo es que la RFEF necesita disponer del estadio al menos cuatro días antes de la final para adecuarlo al evento.

El conjunto verdiblanco disputará los octavos de final de la Europa League en marzo. Si logra avanzar, jugaría los cuartos los días 9 y 16 de abril. En caso de que uno de esos encuentros se celebrara en Sevilla el día 16, no se cumpliría el margen mínimo necesario antes del 18 de abril, lo que invalidaría esa fecha para la final copera.

La Feria y el impacto en la ciudad

El 25 de abril, día inicialmente fijado, coincide con el sábado de Feria, una de las jornadas de mayor afluencia turística en Sevilla. La ciudad registra ocupación hotelera completa y un despliegue extraordinario de seguridad, lo que complica la organización de otro evento masivo en paralelo. También influyen factores como la disponibilidad de alojamientos para equipos, aficionados y más de 1.200 efectivos de seguridad necesarios para cubrir el partido.

Estos condicionantes han llevado a la Federación a buscar una alternativa que permita mantener la final en Sevilla sin colapsar la ciudad. La coordinación con LaLiga es clave, dado el calendario ajustado de final de temporada.

Pendientes de Europa

Como decimos, la evolución del Betis en la Europa League será determinante. Si el equipo supera los cuartos de final, disputaría las semifinales el 30 de abril y el 7 de mayo. Ese escenario complicaría también la opción del 2 de mayo, que ya pierde fuerza dentro de la planificación federativa.

Desde la gestora del estadio de La Cartuja aseguran que la final se celebrará en el recinto sevillano, reformado recientemente y con capacidad para 70.000 espectadores. Sin embargo, reconocen que la fecha definitiva aún no ha sido comunicada oficialmente.

Mientras tanto, la RFEF trabaja con la previsión de anunciar la decisión en las próximas semanas. El deseo compartido por instituciones y organizadores es que el Betis avance lo máximo posible en Europa, aunque ese éxito deportivo obligue a rehacer el calendario. La final de Copa, una vez más, queda a expensas del fútbol continental.