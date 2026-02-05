Caleta-Car comete ante el Alavés un penalti nunca visto

Alavés y Real Sociedad se enfrentaron en cuartos de final de la Copa del Rey, con la victoria final del equipo txuri-urdin. El encuentro estaba inclinado a favor del Alavés (2-1) cuando se produjo uno de los momentos más sorprendentes posiblemente de lo que resta de temporada.

Era el minuto 61, Toni Martínez atacó el espacio de la Real Sociedad a espaldas de la defensa, Caleta-Car consiguió ponerse a la altura del delantero después de que este resbalase. Sin embargo, el central croata procedió a actuar de una manera nunca vista, forcejeó hasta levantar la camiseta del jugador rival y taparle la visión.

Remiro frena el enfado

La acción se produjo dentro del área de penalti y el árbitro, Alejandro Quintero González, previa llamada del VAR y revisión de la jugada, marcó la pena máxima. No hubo entradas agresivas ni zancadillas, pero sí dejó al futbolista sin visión del terreno de juego. Una decisión que asombró a jugadores, banquillos y aficionados desatando las protestas de la Real Sociedad.

Uno de los protagonistas de la acción, Toni Martínez, cogió el esférico para ser el responsable de realizar el disparo desde los once metros. El murciano pateó con su pierna derecha, pero se encontró con Álex Remiro. El guardameta impidió que el balón se colara hasta el fondo de la red para evitar que el Alavés ampliara aún más el marcador. Finalmente, el conjunto dirigido por Matarazzo consiguió el pase a la semifinal después de remontar (2-3).