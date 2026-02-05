Endrick explota en Lyon: exhibición, golazo decisivo y cifras de crack

Endrick está viviendo un inicio fulgurante en el Olympique de Lyon. El delantero brasileño, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada al conjunto francés, ha encontrado en Francia los minutos que no tenía y los está transformando en goles decisivos. El último, una auténtica obra de arte, sirvió para abrir el camino hacia los cuartos de final de la Copa de Francia.

Su impacto está siendo inmediato. En apenas cinco partidos, el atacante ha marcado cinco goles y ha repartido una asistencia, convirtiéndose en uno de los nombres propios del equipo. Su irrupción no solo se mide en cifras, sino también en sensaciones: cada vez que toca el balón transmite peligro.

Un gol para llevarse las manos a la cabeza

La última exhibición llegó ante el Stade Lavallois, equipo de la Ligue 2, en un duelo de Copa que se complicaba con el paso de los minutos. El marcador no se movía y el Lyon necesitaba una chispa que rompiera el partido. Esa chispa volvió a llevar la firma de Endrick.

En el minuto 80, el brasileño cazó el balón en tres cuartos de campo, punteó para zafarse de un rival y, sin pensárselo, soltó un derechazo desde la frontal. El disparo, potente y colocado, fue imparable para el portero Maxime Hautbois. Un auténtico misil que desató la euforia en el estadio. Ya en el descuento, un gol en propia puerta cerró el 2-0 definitivo y la clasificación.

Un inicio demoledor en Lyon

Desde su llegada en el mercado invernal, Endrick no ha parado de marcar. Se estrenó a lo grande ante el Lille, en su debut con el conjunto lionés, anotando un gol clave para avanzar de ronda en la Copa. Antes, en liga, ya había dejado su sello con un hat-trick frente al Metz.

Cinco goles en cinco partidos reflejan un rendimiento difícil de mejorar. A eso se suma una asistencia y la sensación constante de que siempre está cerca de hacer algo decisivo. De momento no ha podido debutar en la Europa League al no estar inscrito, pero su rendimiento doméstico ya ha sido determinante.

"Soy un 9", su mensaje claro

En medio de esta racha, Endrick también ha hablado de su posición en el campo. "Los que conocen el fútbol saben que mi puesto no está en la derecha, soy un '9'", aseguró recientemente. Aun así, dejó claro que jugará donde el entrenador le necesite para ayudar al equipo.

En el Lyon está partiendo desde la banda derecha, aunque con libertad para moverse por el frente de ataque. Esa movilidad le está permitiendo aparecer en zonas de remate y explotar su instinto goleador, algo que está marcando diferencias.

Un paso adelante para relanzar su carrera

La cesión al Olympique de Lyon tenía un objetivo claro: encontrar continuidad y recuperar protagonismo. En Madrid, los minutos eran escasos, y el delantero necesitaba competir para seguir creciendo. En Francia ha caído de pie.

Cada partido refuerza la sensación de que este tramo de temporada puede ser clave en su evolución. Con confianza, libertad y gol, Endrick está firmando actuaciones que invitan a pensar en un regreso con más peso. Por ahora, su presente en Lyon ya es impactante: un talento desatado que está resolviendo partidos a base de golazos.