Lamine Yamal rompe la maldición: supera al Pelusa y lleva al Barça a semifinales

El FC Barcelona vive un 2026 de ensueño y gran parte de la culpa recae sobre los hombros de un joven que ya no es una promesa, sino una realidad mundial. Ahora, con solo 18 años, Lamine Yamal ha logrado lo que parecía impensable hace apenas unos meses: superar el registro goleador de Diego Armando Maradona con la camiseta blaugrana.

Ocurrió este martes en el Carlos Belmonte. El extremo abrió el camino de la victoria (1-2) ante el Albacete, certificando el pase del Barça a las semifinales de la Copa del Rey. Con este tanto, Yamal no solo rompió la "maldición" de los años pares que perseguía al club, sino que alcanzó la cifra mágica de 39 goles oficiales con el primer equipo, dejando atrás los 38 que firmó el astro argentino en su etapa en la Ciudad Condal.

Un 2026 prolífico bajo el mando de Flick

Tras dejar atrás sus problemas de pubalgia, el canterano se ha echado el equipo a las espaldas en este inicio de año. Tanto que, desde mediados de enero, Lamine ha sido determinante en todos los encuentros disputados, acumulando 5 goles y 2 asistencias en 7 partidos. Hansi Flick, que valora especialmente su sacrificio defensivo y su capacidad para presionar, ha encontrado en el de Rocafonda al líder que necesitaba el ataque culé.

El gol del desempate ante el Albacete llegó en el minuto 39, un remate preciso al segundo palo ante el que nada pudo hacer Raúl Lizoain. Fue su partido número 144 con la elástica azulgrana, una cifra que demuestra la precocidad de un futbolista que ya es el referente absoluto de la Selección Española y del nuevo proyecto de Flick.

Lamine Yamal ya es el más joven de la historia del Barça en marcar en cuatro partidos seguidos 💎https://t.co/5334MaXiub — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 4, 2026

Matices de una estadística legendaria

Aunque la superación de la marca es un hecho objetivo, el análisis detallado muestra las diferencias de época y estilo entre ambos genios zurdos. Diego Armando Maradona necesitó apenas 58 partidos para anotar sus 38 tantos (una media de 0,65 por encuentro) entre 1982 y 1984, mientras Lamine ha necesitado 144 encuentros para la cifra. Recordemos que el paso del argentino por el Camp Nou estuvo marcado por la hepatitis y la brutal lesión provocada por Goikoetxea, factores que impidieron ver la plenitud que más tarde alcanzaría en Nápoles o México 86.

Pero además, mientras Maradona era un mediapunta infalible a balón parado, Lamine es un extremo puro que desequilibra por velocidad y cuyo idilio con el gol ha ido in crescendo de forma natural conforme ha ganado peso en el área rival.

La comparación se vuelve aún más impactante cuando se analiza la madurez vital de ambos a la misma edad. Mientras que Maradona a los 18 años todavía jugaba en Argentinos Juniors y se quedaba fuera de la lista del Mundial de 1978, Lamine Yamal ya es una figura mundial consolidada.

Lamine sigue dando pasos de gigante y superando nombres en la tabla histórica de goleadores. Tras dejar atrás al "Pelusa", el canterano demuestra que no tiene techo en un fútbol moderno que parece haber encontrado al heredero de las grandes zurdas de la historia.