Bombazo en la Copa: Barça-Atlético y un derbi vasco histórico en semifinales

La Copa del Rey 2025-2026 ya conoce a sus cuatro protagonistas finales. El sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas dejó dos semifinales de alto voltaje: Atlético de Madrid–FC Barcelona y Athletic Club–Real Sociedad. Dos duelos con historia, rivalidad y una recompensa mayúscula en juego. A un paso de la gloria… o de morir en la orilla.

De los más de cien equipos que iniciaron el camino en el torneo del KO, solo cuatro siguen en pie. Todos con un mismo objetivo: plantarse en la gran final del fin de semana del 18 y 19 de abril y luchar por la corona copera. No será fácil. Las semifinales, únicas eliminatorias a doble partido sin condicionantes, prometen emoción máxima y cuatro encuentros premium para las aficiones.

El Atlético de Madrid y el Athletic Club ejercerán como locales en los partidos de ida, que se disputarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que la vuelta queda programada para los días 3 al 5 de marzo. Dos semanas decisivas que marcarán el destino de la temporada para los cuatro clubes.

Barcelona-Atlético y derbi vasco: la Copa en su máxima expresión

El primer gran foco estará puesto en el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid, un clásico moderno del fútbol español. Los azulgranas, vigentes campeones, continuarán la defensa de su título frente a un rival de máxima exigencia. Será la primera vez en esta edición que el conjunto dirigido por Hansi Flick se mida a un equipo de su misma categoría, después de un camino relativamente plácido en rondas anteriores, donde llegó a enfrentarse al Albacete, verdugo del Real Madrid.

La eliminatoria arrancará en el Metropolitano y se resolverá en el Camp Nou, escenario habitual de grandes noches coperas. El Atlético llega lanzado tras firmar una exhibición en cuartos de final con un contundente 0-5 ante el Betis, en un partido marcado por el impacto inmediato de su flamante fichaje, Ademola Lookman, que ya ha demostrado ser un arma diferencial en ataque. Los rojiblancos quieren volver a una final que se les resiste y saben que eliminar al Barça sería un golpe de autoridad.

🤝 ¡ASÍ SE DIBUJAN LAS 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦! ➡️ 𝗜𝗱𝗮: 10, 11 o 12 de febrero

La otra semifinal será puro sentimiento. Athletic Club y Real Sociedad protagonizarán un derbi vasco histórico, que no se daba en unas semifinales de Copa desde hace 49 años. La ida se jugará en San Mamés y la vuelta en Anoeta, dos templos donde la atmósfera promete ser eléctrica.

El Athletic, campeón hace dos temporadas, busca volver a levantar el trofeo y consolidarse como uno de los grandes especialistas del torneo. Enfrente tendrá a una Real Sociedad en estado de gracia desde la llegada de Matarazzo al banquillo. Los donostiarras están invictos con el nuevo técnico y atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años. La igualdad es máxima, como ya se vio hace apenas unos días en LaLiga, cuando ambos empataron 1-1 en un duelo muy disputado.

Entre los cuatro semifinalistas suman 68 títulos de Copa del Rey, una cifra que habla por sí sola del calibre de esta penúltima ronda. Además del billete para la gran final, está en juego otro premio nada menor: la clasificación para la próxima edición de la Supercopa de España.