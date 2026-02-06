El pasotismo de Marcos Llorente al saber que el Barcelona es el rival del Atlético

La Copa del Rey ya conoce sus semifinales. El sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado dos enfrentamientos de alto nivel: el Atlético de Madrid se medirá al FC Barcelona y el Athletic Club hará lo propio frente a la Real Sociedad.

El conjunto rojiblanco y el vizcaíno ejercerán de locales en el primer asalto, previsto entre el 10 y el 12 de febrero. La eliminatoria se resolverá en la vuelta, programada para el 3-5 de marzo, mientras que la gran final tendrá lugar el fin de semana del 18-19 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Se repite el duelo de la temporada pasada entre culés y colchoneros, aunque esta vez el desenlace será en el remodelado Spotify Camp Nou. El Atlético buscará romper su mala racha en el torneo ante los azulgranas, que se han impuesto en los últimos cuatro cruces directos.

Eso sí, a Marcos Llorente le ha dado bastante igual el rival y ha mostrado un curioso pasotismo en las conexiones que se han hecho durante el sorteo. Este es un ejemplo de ello:

Así ha sido la reacción de Llorente y Balde tras saber que se enfrentarán en las semifinales de la Copa del Rey

Por el otro lado del cuadro, el torneo del KO vivirá un siempre intenso derbi vasco. Será una revancha de la final de 2021, que se llevó el cuadro txuri-urdin gracias a un gol de Mikel Oyarzabal, en un encuentro marcado entonces por la ausencia de público debido a la pandemia.