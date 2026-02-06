Flick avisa a Lamine Yamal: le exige mentalidad de ganador y no distraerse con el futuro

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha mostrado su satisfacción este viernes por la fluida relación de trabajo que mantiene con el director deportivo, Deco. En la rueda de prensa previa al choque de LaLiga contra el RCD Mallorca, el técnico alemán ha destacado que ambos comparten una misma visión en la planificación, algo que valora positivamente para el desarrollo del proyecto.

En el apartado individual, Flick se ha detenido en la figura de Frenkie de Jong. Del centrocampista holandés ha elogiado no solo su capacidad técnica con el balón, sino su evidente evolución en cuanto a liderazgo sobre el terreno de juego, asumiendo los galones que le corresponden por edad y experiencia en el club.

Respecto a la joven promesa Lamine Yamal, el preparador ha lanzado un mensaje de exigencia constructiva, instándole a mantener la concentración en la presente campaña sin distraerse con el futuro. Flick ha subrayado el inmenso potencial del atacante, pero le ha recordado la necesidad de ejercitarse cada día con la mentalidad de un ganador.

El técnico también ha tenido palabras para Ronald Araujo, a quien considera una pieza clave por su condición de capitán, y ha alabado el rendimiento de los canteranos. Flick ha puesto en valor el trabajo de La Masia, ejemplificado en jugadores como Fermín López, que aportan talento y compromiso a la filosofía del equipo.

Finalmente, tras repasar la enfermería con las situaciones de Pedri y Raphinha, el entrenador ha advertido sobre las amenazas del rival. Flick ha pedido a sus jugadores que estén atentos a Vedat Muriqi, delantero del conjunto bermellón que está completando una gran temporada, y ha insistido en la necesidad de finalizar las jugadas en ataque.