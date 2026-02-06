La queja de Griezmann sobre el Metropolitano: "El nuestro no ayuda mucho y complica"

El Atlético de Madrid venció al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey con una goleada (0-5). Hancko, Simeone, Lookman, Griezmann, Almada fueron los responsables de los tantos rojiblancos para sellar el pase a las semifinales del torneo del KO. El delantero galo completó un gran partido e hizo una reflexión al término del encuentro sobre las condiciones del Riyadh Air Metropolitano.

En el duelo, Antoine Griezmann actuó en la punta de ataque, pero también bajó para ayudar en la creación. Su taconazo fue clave para salir en ataque en el tercer gol del conjunto de Simeone y aprovechó la asistencia de recién incorporado Lookman para ampliar la ventaja aún más en el marcador en el minuto 62 (0-4).

El estado del césped

La crítica se dirigió al césped del feudo rojiblanco y vino a responder a la pregunta que el periodista le realizó sobre el buen encuentro realizado por el Atlético de Madrid: "Igual por el campo, es el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho y nos complica. Somos un equipo que intenta jugar. Nos hemos movido mucho, hemos participado sin balón y eso ayuda mucho al que lo tiene", señaló el delantero.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el equipo rojiblanco tan solo había conseguido la victoria en seis de los 17 encuentros disputados fuera de casa y venía de perder ante la afición en el encuentro de Champions League ante el Bodo/Glimt. Además, en Copa del Rey, el Atlético de Madrid no ganaba como visitante desde el año 2017 ante Las Palmas.

Por último, Antoine Griezmann asumió el nuevo escenario que deja la goleada conseguida ante el Betis de cara al próximo encuentro en el Metropolitano frente al mismo rival, pero en la competición nacional: "La gente va a exigir ahora esto porque lo ha visto. Mejor así, que nos exijan resultados", concluyó.