Tensión en el Di Stéfano: el Real Madrid cae goleado ante el Barça en un duelo lleno de enganches

El Real Madrid-Barcelona de los cuartos de final de la Copa de la Reina no solo dejó goles y un contundente 0-4 favorable al conjunto azulgrana sino también una nueva polémica... El tercer Clásico de la temporada quedó marcado por la tensión, los enganches y, sobre todo, por una acción polémica protagonizada por Claudia Pina y la portera madridista Misa, que elevó la temperatura de un partido ya de por sí intenso.

Desde el inicio, el duelo se disputó con un ritmo alto y sin concesiones. La eliminatoria, a partido único en el estadio Alfredo Di Stéfano, obligaba a ambos equipos a jugar con el máximo nivel de exigencia. Cada balón dividido se peleó con intensidad y los contactos fueron constantes, reflejo de lo mucho que había en juego.

La acción que encendió el partido

La jugada más comentada se produjo con el juego detenido, cerca del área del Real Madrid. Claudia Pina intentó hacerse con el balón que tenía Misa, y la guardameta blanca reaccionó girándose y agarrando a la delantera azulgrana. La acción acabó con Pina en el suelo, rodeada de varias compañeras, mientras Misa realizaba gestos de ironía y pedía el cambio para su rival, lo que provocó protestas y miradas cruzadas entre ambos equipos.

El pique entre Misa Rodríguez y Claudia Pina y el gesto irónico de la portera del Real Madrid. 💥 Saltan chispas en el Clásico de #LaCopaRTVE. 📺 Real Madrid-FC Barcelona, en DIRECTO en Teledeporte y https://t.co/S82ZMTkZFX pic.twitter.com/m5dtKb1V4h — Teledeporte (@teledeporte) February 5, 2026

El rifirrafe no tuvo consecuencias disciplinarias inmediatas, pero sí dejó una imagen clara del nivel de tensión que se vivía sobre el césped. No fue un hecho aislado, sino el punto culminante de un encuentro en el que ya se habían producido varios enganches y discusiones entre jugadoras.

Las reacciones de las protagonistas

Tras el encuentro, Claudia Pina fue una de las primeras en pronunciarse sobre la acción polémica. En declaraciones a Esport 3, la atacante azulgrana explicó que "lo único que sé es que me ha dado en la cara y en el tobillo a la vez y ha acabado el partido", restando dramatismo al incidente. Pese a ello, sus palabras confirmaron el contacto y la dureza de la acción.

Pina también subrayó el carácter especial del Clásico y el buen rendimiento del equipo, destacando el pase a semifinales. Además, quiso acordarse de Laia Alexandri, lesionada durante el partido, señalando que la victoria estaba dedicada a ella.

Cata Coll, por su parte, también se refirió tanto a la lesión de su compañera como al enfrentamiento entre Pina y Misa. La portera balear evitó alimentar la polémica y aseguró que se trata de "cosas de los partidos", señalando que ambas son jugadoras que "se encienden rápido". Aun así, dejó claro el mensaje competitivo del equipo al afirmar que el Barça siempre busca ser superior.

Un contexto de máxima tensión

La polémica se enmarcó en un partido que ya había vivido momentos delicados desde el inicio. En el minuto 14, Laia Alexandri sufrió una dura lesión en la rodilla derecha que obligó a detener el juego y dejó un ambiente de preocupación en el estadio. El golpe anímico no frenó la intensidad, que se mantuvo durante toda la primera parte.

Antes del descanso, se produjeron otros enganches, como los protagonizados por Athenea y Vicky López, y un gol anulado al Real Madrid por fuera de juego tras revisión del VAR. Todo ello contribuyó a un clima cada vez más tenso, en el que cualquier acción podía desatar la polémica.