Ultimátum a Cristiano Ronaldo: la Saudi Pro League rompe su silencio ante el boicot del astro

Lo que parecía una ausencia más en una jornada de liga terminó convirtiéndose en una auténtica bomba informativa que ha sacudido los cimientos del fútbol asiático. Cristiano Ronaldo no fue convocado por el Al-Nassr en el partido ante el Al-Riyadh, y aunque inicialmente se guardó silencio, las especulaciones no tardaron en ver la luz. Su ausencia no se debía a problemas físicos, sino a un plantón en toda regla del futbolista portugués.

Detrás del enfado monumental de Cristiano Ronaldo se encuentra una guerra silenciosa por los fichajes dentro del fútbol saudí. El astro luso considera que el Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario de los cuatro grandes clubes del país (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli), está favoreciendo a algunos equipos por encima de otros, rompiendo el equilibrio competitivo que se le prometió a su llegada.

El detonante: el factor Benzema

La gota que derramó el vaso habría sido la posible llegada de Karim Benzema al Al-Hilal, procedente del Al-Ittihad. El motivo es que este movimiento fortalecería significativamente al rival directo del Al-Nassr en la lucha por el título, algo que Ronaldo interpreta como un agravio comparativo.

Pero es que para Cristiano, la situación va mucho más allá de un simple fichaje. Recordemos que el astro fue el gran impulsor de la proyección internacional del fútbol saudí; su desembarco elevó el nivel mediático, deportivo y comercial de la liga, además de aceptar el papel de embajador del Mundial 2034. Sin embargo, el atacante siente que su esfuerzo no ha sido correspondido. Además, desde su entorno aseguran que cree que el PIF ha frenado la llegada de refuerzos a su equipo para evitar que el Al-Nassr supere al Al-Hilal en la clasificación.

Huelga y retrasos salariales

El enfado es de tal magnitud que medios portugueses llegaron a especular con su vuelta a casa. Aunque el delantero intentó zanjar el debate publicando una foto de su regreso a los entrenamientos, medios como ESPN advierten que el boicot sigue en pie e incluso que el jugador está forzando su salida.

A la falta de inversión se le suma otro factor crítico: retrasos considerables en el pago de salarios. Según informa A BOLA, Cristiano Ronaldo esperará a que se resuelva esta situación financiera antes de volver a la competición. De cumplirse los pagos a tiempo, estaría disponible para Jorge Jesus hoy en el partido contra el Al-Ittihad de Sérgio Conceição; de lo contrario, la huelga continuará.

El duro comunicado de la Saudi Pro League

Ante este escenario de insubordinación, la liga ha emitido un comunicado contundente para marcar territorio frente a su gran estrella: "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga. Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al-Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club. Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados. La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto. El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados".

Un futuro incierto y una cláusula de escape

A pesar de tener contrato hasta 2027 y una ficha de 200 millones de euros anuales, las alarmas están encendidas. El cabreo de Ronaldo no es con su club, sino con la gestión global del PIF. Actualmente, el jugador cuenta con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros a la que podría aferrarse para forzar su salida definitiva si no se cumplen sus exigencias de equidad en el mercado de invierno. Por ahora, el acercamiento parece lejano y su participación en los próximos encuentros sigue en el aire.