El 'caso Carvajal' estalla: malestar del capitán y frialdad de Arbeloa y el club

Dani Carvajal se ha convertido en uno de los asuntos más delicados del Real Madrid en las últimas semanas. El lateral derecho, capitán del equipo y uno de los pesos pesados del vestuario, encadena varios partidos sin disputar un solo minuto pese a llevar más de un mes entrando en las convocatorias. La situación ha generado un evidente malestar en el futbolista y ha abierto un debate interno y mediático sobre su presente y su futuro inmediato en el club.

Tras el encuentro ante el Valencia, el entrenador, Álvaro Arbeloa ha intentado rebajar la tensión con un discurso prudente. El técnico salmantino ha explicado que ve a Carvajal "cada vez mejor" en los entrenamientos, pero ha dejado claro que no piensa correr riesgos hasta que recupere su mejor tono físico.

Las palabras de Arbeloa fueron clave: "Cuando tuvimos días libres, él estuvo en Valdebebas trabajando. Dentro del vestuario no tengo que contar la importancia de tenerle. Es el primero que está dando una palabra de más antes y después de los partidos. El día del Rayo, hoy, siempre le escuchas a él. Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario y estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel. Con la paciencia y el trabajo que estamos teniendo y él está poniendo, estoy seguro de que cada vez le queda menos para que esa importancia que está teniendo vaya siendo cada vez más relevante". Sin embargo, esas palabras no terminan de encajar con la realidad competitiva del capitán, que sigue completamente al margen de las rotaciones.

Sin minutos y sin calentamiento

Desde la llegada de Arbeloa al banquillo, Carvajal no ha vuelto a pisar el césped en Liga… De hecho, ni siquiera ha calentado en la banda. Sus últimos minutos oficiales se reducen a dos apariciones muy concretas tras regresar de su lesión: 13 minutos ante el Albacete y 16 frente al Mónaco. Desde entonces, el ostracismo ha sido total. En Mestalla, con la ausencia de Trent Alexander-Arnold, el técnico sorprendió apostando de inicio por el canterano David Jiménez y dando entrada más tarde a Trent, dejando de nuevo fuera al de Leganés.

Ese contexto ha hecho que Carvajal pase, de facto, a ser la cuarta opción para el lateral derecho. Por delante aparecen Trent, Fede Valverde y el propio David Jiménez. Un escenario impensable hace apenas unos meses para quien ha sido durante años el dueño del flanco diestro de la zaga madridista.

Tras el último encuentro, Carvajal fue visto conversando durante varios minutos con el preparador físico Antonio Pintus, una imagen que no pasó desapercibida. El gesto alimentó las especulaciones sobre su estado físico y su frustración por no poder competir. El capitán, que siempre ha destacado por su perfil bajo y su compromiso con el grupo, no entiende por qué no se le permite, al menos, tener minutos en los tramos finales de los partidos.

🚩Carvajal visibly uspet talking to Pintus after the match. @TheAthleticFC pic.twitter.com/cXjTXKU9T6 — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) February 8, 2026

La respuesta por parte del club es clara y es que, tanto en el club como en el cuerpo técnico existe una convicción: Carvajal no está ahora mismo capacitado para rendir al nivel físico que exige el Real Madrid. No se trata de una cuestión médica, ya que cuenta con el alta, sino de rendimiento competitivo. Arbeloa considera que su presencia en el campo, en el estado actual, puede aportar más inconvenientes que beneficios, y por eso solo contempla darle minutos en partidos completamente resueltos. A día de hoy, ni siquiera se considera cerca de ese escenario.

Contrato, futuro y distanciamiento

El desencuentro llega en un momento especialmente sensible. Carvajal finaliza contrato el próximo 30 de junio y, a día de hoy, la opción de ofrecerle una renovación no está sobre la mesa. Dentro del club cada vez son más los que creen que el canterano está viviendo sus últimos meses como jugador del Real Madrid. Aunque en el fútbol los escenarios pueden cambiar con rapidez, la continuidad del lateral se antoja complicada.

Desde fuera, la sensación es de distanciamiento entre jugador y entrenador. Así lo reflejan también voces autorizadas del entorno madridista. En la Cadena SER, el periodista Antonio Romero fue contundente al hablar de un "caso Carvajal", recordando que el capitán tiene el alta física, pero no la competitiva, y que ni juega ni calienta pese a la relevancia que siempre ha tenido.

Carvajal se rebela ante una situación injusta, aunque sin romper públicamente la disciplina del grupo. Club y cuerpo técnico entienden su enfado, pero Arbeloa tiene claro que la prioridad absoluta es el equipo. El pulso, por ahora silencioso, continúa abierto. Y con el final de contrato en el horizonte, cada decisión pesa un poco más.