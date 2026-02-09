Golazo: el Castellón asalta al Real Valladolid y duerme líder a la espera del Racing

El Castellón dio un golpe de autoridad este domingo al golear (0-4) al Real Valladolid en el José Zorrilla, un resultado que permite a los orelluts dormir líderes de la categoría de plata. El equipo de Pablo Hernández, muy superior durante todo el encuentro, suma ya 45 puntos y mete presión al Racing de Santander, que deberá responder este lunes en su duelo ante el Mirandés.

El partido quedó sentenciado en una primera mitad arrolladora de los visitantes, que se marcharon al descanso con un claro 0-3 gracias a los tantos de Ousmane Camara y un doblete de Barri. En la segunda parte, Brian Cipenga redondeó la goleada con un tanto de bella factura, provocando el enfado de la grada pucelana y confirmando las aspiraciones de ascenso directo de los castellonenses.

😳 Buah... pero ¿¿qué ha sido esta LOCURA DE GOL de Brian Kibambe Cipenga para el Castellón en Pucela?? ❤ Espectacular el extremo congoleño. pic.twitter.com/H4Yuco95Az #PPO #LaLigaHypermotion #RealValladolidCastellon — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) February 8, 2026

Estos son los resultados de la jornada:

Leganés - Granada 1-0. Sábado 7. Andorra - Real Sociedad B 1-2. Las Palmas - Burgos 0-0. Real Zaragoza - Eibar 1-1. Domingo 8. Real Valladolid - Castellón 0-4. Deportivo de la Coruña - Albacete 2-1. Sporting de Gijón - Huesca 2-1. Málaga - Cultural Leonesa 2-1. Cádiz - Almería 1-2. Ceuta - Córdoba aplazado. Lunes 9. Racing de Santander - Mirandés 20.30 horas.

La jornada 25 dejó también las victorias de sus perseguidores. El Deportivo de La Coruña cortó su sequía en Riazor venciendo al Albacete (2-1), mientras que la UD Almería se impuso a domicilio al Cádiz gracias a los goles de Morcillo y Arribas.

Por su parte, el Málaga sigue al alza tras ganar en el descuento a la Cultural Leonesa y el Sporting de Gijón se acerca a los puestos de playoff.