El Rayo, confiado en disputar el derbi ante el Atlético de Madrid en Vallecas

Tras la suspensión del partido frente al Real Oviedo por el mal estado del césped del Estadio de Vallecas, el Rayo confía en disputar con normalidad el domingo 15 de febrero el derbi frente al Atlético de Madrid, una vez hayan mejorado las condiciones del terreno de juego con el paso de los días ayudados, en parte, por la disminución de las lluvias en la capital durante la semana.

"Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LaLiga ha resuelto la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", así informó hace dos días LaLiga el aplazamiento del partido que se iba a disputar en el Estadio de Vallecas.

La toma de la decisión

El motivo del mal estado del césped del Estadio de Vallecas se debió a la premura con que fue sustituido sobre toda la extensión de juego, terminando los trabajos apenas dos días antes del partido con el Oviedo, algo que, unido a la cantidad de lluvia que cayó en Madrid, impidió que se asentase y estuviese blando, impidiendo la práctica del fútbol.

Esa decisión se tomó por parte de la directiva por dos motivos. Por un lado, tras las reiteradas quejas de los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Rayo durante semanas, y, por otro, tras comprobar que el tratamiento conservador inicialmente aplicado no funcionó en las zonas de las áreas y los laterales, que eran las más castigadas.

Encuentro en el horizonte

El próximo partido del Rayo como local es el domingo 15 de febrero, a las 16:15 horas, y fuentes del club aseguran a EFE que confían en que se dispute. "Nadie nos ha dicho lo contrario y para entonces el terreno de juego estará bien. Hay muchos días por delante para que termine de ponerse en óptimas condiciones", informan desde el club.

De hecho, la planificación de entrenamientos del equipo que dirige Iñigo Pérez incluye la última sesión preparatoria, la del sábado, en el estadio, como suele ser habitual todas las jornadas que se disputan en casa. El resto de entrenamientos, los correspondientes de martes a viernes, serán en la Ciudad Deportiva.