Agreden en su casa al árbitro que pidió matrimonio a su novio en un estadio de la Bundesliga

El árbitro amateur alemán Pascal Kaiser saltó a la palestra de los medios de comunicación después de pedir matrimonio a su novio en la previa de un encuentro el pasado 30 de enero. El duelo enfrentaba al Colonia, equipo del que es aficionado, y al Wolfsburgo en el Rhein Energie Stadium.

Ese día, Kaiser se declaró homosexual ante las cámaras de la prensa alemana, se arrodilló ante su pareja en un estadio con una capacidad de 50.000 espectadores y sacó un anillo para realizar la pedida de mano.

Atacado en casa

Una semana después de esta proposición, el colegiado ha sido agredido físicamente en su casa, según ha informado L’Equipe. El suceso ocurrió de la noche del sábado al domingo y, un día antes, el propio Pascal había denunciado amenazas explícitas. En ellas se hacía alusión al lugar en el que vivía y lo había transmitido a la policía.

El cuerpo de seguridad le dijo que no corría "peligro inmediato". Poco después de esta respuesta, el joven salió a su jardín y tres hombres lo atacaron violentamente. Kaiser envió al medio francés una imagen en la que se puede ver un hematoma en su ojo derecho, consecuencia del golpe recibido. El colegiado cree que esta agresión está directamente relacionada con el hecho de haber pedido matrimonio a su novio en medio del campo.

El día elegido para la pedida no fue casual, la liga alemana celebraba el Diversity Matchday, una iniciativa para fomentar la diversidad, la tolerancia y el respeto fuera y dentro del terreno de juego. Con su historia, Kaiser quería servir de ejemplo para otros deportistas que se encuentran en su situación.