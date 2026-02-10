"Carvajal no tiene buena imagen, se le compara con Casillas y su relación con la prensa"

"Si Guillermo Domínguez es optimista con el Real Madrid, podemos ir pidiendo a la policía que vaya vallando las Cibeles porque algún título gordo cae". Con esta broma comenzó Fútbol esRadio este martes, tratando el momento del Real Madrid. El director de deportes de LD, para quienes no lo sepan, suele ser pesimista respecto al futuro de su equipo.

"La lectura positiva que tenemos los madridistas es que... jugando tan mal, el Madrid está a un punto. Porque yo creo que es que el Barça no está tan bien. Ahora, ¿esto es tan fácil como darle a un interruptor on-off? Pues me parece que no. Y el Madrid, es verdad que está en una dinámica desde el principio de temporada que no me gusta. Pero bueno, siempre hay que esperar lo mejor del Madrid", afirmó Juanma Rodríguez, como él mismo reconoció, "tirando de tópicos". "El tema del Madrid es que hizo una primera parte mala y luego en la segunda fue una segunda parte mala también. En realidad, yo no sé de lo que estuvieron hablando en el descanso, porque el Madrid no mejoró. Yo tenía la sensación de que no eran conscientes de la importancia del partido", recalcó Juanma. "Es un tema de incapacidad. Que no son capaces de dar un golpe encima de la mesa".

"Tengo también la sensación de que se ha desaprovechado un tiempo muy valioso para recuperar el tiempo perdido. Han tenido un calendario muy favorable", recordaba Sergio al mencionar los partidos ante Rayo, Valencia o Levante. "Es verdad que a mi Guler contra el Valencia me pareció de lo mejor. Sobre todo cuando le cambió al centro porque empezó en banda. Oye, bien visto también por Arbeloa", rescató Sergio Heras que no solo se quedaba con Guler, también con el regreso de Arnold. "Es un jugador que es capaz de hacer un poco lo que hacía Toni Kroos. Eso de cambiar de banda a banda", comentaba el redactor de Es la Mañana de Federico. Juanma no estaba convencido: "El mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid es Camavinga, y el mejor derecho que tiene el Real Madrid es Valverde. Y ni Camavinga ni Valverde son laterales", añadía.

Sobre la publicación de Dani Ceballos en la que hablaba de la lealtad y de los pocos amigos que hay, Juanma le recordaba sus coqueteos con el Betis: "La lealtad del Madrid contigo es que te paga una pasta gansa y que cuando tuviste posibilidades de salir en verano no quisiste porque no querías perder dinero. Ya está, Dani, no le des más vueltas. Y cada vez que puedes, cuelgas una foto con el banderín del Betis. Pues vete al Betis, a ver si te pagan lo mismo que a mí".

La situación de Dani Carvajal

Mucho se comentó sobre la situación de Dani Carvajal, sus continúas suplencias y la conversación que tuvo con Pintus. "Que esté frustrado es que me parece lógico. Creo que además Carvajal tiene perfectamente los galones para hablar con tranquilidad con Arbeloa y preguntarle o plantearle lo que él cree", aseguró Guillermo Domínguez.

Hay muchos madridistas que están criticando a Dani Carvajal: "Es una charla con Pinto, ya está. Pero qué pasa, que se saca de contexto una barbaridad porque redes sociales, época en la que todo viaja a una velocidad tremenda. Carvajal además, en ciertos entornos yo creo que nunca ha tenido una buena imagen en relación a que parece que prioriza la selección por encima de Madrid" a lo que Sergio Valentín añadía que "se le está comparando con Casillas, con que es un topo y que tiene a la prensa presionando. Un tío que se partió la rodilla jugando el Clásico nada más volver", comentaron los dos Sergios. Guillermo Dóminguez no entendía por qué Carvajal no puede hablar con nadie y sí lo pueden hacer otros "futbolistas que parece que son los niños bonitos que pueden hablar hasta con el presidente o con quien sea, pero resulta que Dani Carvajal, que tiene esos galones, que se los ha ganado y que no es sospechoso de madridismo, no puede".

Sobre el estado de forma de Carvajal, se comentó que "el día de Albacete, que hace ya casi un mes de eso, vimos a Carvajal muy raro", pero que "Carvajal es un jugador que necesita cierta continuidad". Y en este sentido, Sergio Valentín recordó los muchos casos de lesiones graves de rodilla que luego necesitan meses para recuperar su pico de forma. Confluye lo que quiere Carvajal con lo que necesita Arbeloa y ahí Juanma recordó que "Los partidos son muy complicados. El entrenador no tiene tiempo para pensar con un 4-0 Dani venga media horita. Yo creo que Dani, por ejemplo, no hubiera cuestionado nada si pone a Fede Valverde o a tren a Alexander Arnold. Pero claro, al ver que ponen a Chaval". Y es que todos coincidían en apostar por Carvajal porque "es un tío que en la final de la Copa Europa te marca de cabeza y te defiende como el mejor".

Se comentó que ahora Arbeloa tendrá que ser un gestor con los casos de los dos Danis, Ceballos y Carvajal y también se entendió que Carvajal esté inquieto por la Copa del Mundo. "Es el primer capitán de la selección nacional. Imagínate a Dani Carvajal levantando el campeonato. Y es lógico y no es egoísta pensar en él levantando la copa del mundo.

El Rayo Vallecano y su estadio

Y también hubo tiempo para analizar la situación del Rayo Vallecano y el estado del césped de su estadio. "¿Qué van a estar? ¿Suspendiendo todos los partidos en Vallecas? ¿Van a jugar en el campo que tenemos aquí enfrente en O'Donnell? ¿Van a pedir un día el Leganés y otro día en Getafe? Me parece que es una situación que no debería producirse en ningún equipo de nuestra Liga", empezó diciendo Sergio Valentín.

"Lo desconocía, pero yo me enteré ayer de que en la Liga de Fútbol Profesional hay un caballero que se llama Pedro Fernández Bolaños, que es el coordinador para la calidad de los césped de Primera y de Segunda División", contó Juanma Rodríguez, quien añadió que "aquí Martín Presa lo ha hecho fatal, eso es impepinable. Que no haya salido todavía a dar la cara me parece bochornoso.