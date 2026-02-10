El Bayern confirma "conversaciones intensas" con Kane y blinda a Upamecano ante el Madrid

El Bayern de Múnich continúa planificando su futuro con la figura de Harry Kane como eje central. Max Eberl, miembro del Consejo de Administración y responsable deportivo del club bávaro, ha confirmado que mantienen contactos con el entorno del jugador, aunque ha matizado que todavía no se ha entrado en una fase decisiva. "Estamos hablando, pero eso no significa que hayan comenzado las negociaciones. Estamos en conversaciones intensas con Harry", aclaró el directivo.

El capitán de la selección inglesa, que aterrizó en el Allianz Arena en 2023 tras su paso por el Tottenham Hotspur, tiene una vinculación contractual vigente hasta 2027. A pesar de los rumores de mercado, el delantero ha manifestado reiteradamente que tanto él como su familia se encuentran perfectamente adaptados a la vida en Múnich, por lo que el club no considera necesario precipitarse en la renovación dados sus excelentes registros.

Al margen de Kane, la dirección deportiva trabaja en otros frentes. Eberl evitó pronunciarse sobre el supuesto interés de la liga de Arabia Saudí y se refirió a la situación de Manuel Neuer y Dayot Upamecano.

Sobre el central francés, objetivo potencial del Real Madrid según algunas informaciones, el club se muestra optimista respecto a su continuidad para apuntalar la defensa la próxima temporada.