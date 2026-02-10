Florentino Pérez ofrecerá a Dani Carvajal la renovación de su contrato

Nuevo incendio el que se ha montado en el Real Madrid, esta vez con Dani Carvajal como protagonista. El lateral de Leganés, que acaba de cumplir 34 años y termina contrato con el club el próximo 30 de junio, está "frustrado" con la situación que está viviendo actualmente en el equipo blanco, como Sergio Valentín ha adelantado en una información que firma este mismo martes en Libertad Digital.

El primer capitán madridista no comprende por qué no está teniendo minutos, cuando se ve apto para jugar, y considera que ha pasado a ser el cuarto lateral derecho de la plantilla por detrás de Fede Valverde, Trent Alexander-Arnold e incluso el canterano David Jiménez, que el pasado domingo fue titular contra el Valencia en Mestalla (0-2), completando una gran actuación en los 76 minutos que estuvo sobre el césped antes de ser sustituido por Trent.

De hecho, algunos medios hablan del malestar de Carvajal en Valencia y otros aseguran que el lateral derecho internacional estuvo conversando seriamente con el preparador físico Antonio Pintus sobre el césped de Mestalla tras el partido, mientras los que no habían jugado hacían ejercicios de activación. Parece que al defensa no le convencían del todo las explicaciones que le dio el italiano, según se desprende de algunos gestos del propio Carvajal.

Según algunas informaciones, el Real Madrid quiere ser lo más precavido posible con el defensa, para evitar una recaída si se intentan recortar los tiempos, aunque el diario As ha desvelado que la rodilla derecha de Dani se encuentra en perfectas condiciones, después de que el propio jugador madrileño fuera examinado en Londres la semana pasada —junto al alemán Antonio Rüdiger— por un especialista de confianza de Niko Mihic, el nuevo doctor del Real Madrid.

Así se lo transmitieron a Carvajal, que no entiende por qué no tiene minutos, más aún sabiendo que el seleccionador español, Luis de la Fuente, ya le ha dicho en varias ocasiones que tiene que jugar con el Real Madrid para poder acudir al Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Posibles ofertas de Qatar, Arabia y EEUU

En medio de este terremoto, ya hay rumores de que Carvajal contaría con ofertas procedentes de Qatar, Arabia Saudí o Estados Unidos para continuar su carrera en uno de estos tres países, después de su vuelta al Madrid en 2013 tras estar una temporada cedido en el Bayer Leverkusen.

Sin embargo, el periodista Juanma Rodríguez —director y presentador de El Primer Palo en esRadio— ha adelantado que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrecerá la renovación a Carvajal en los próximos días. La propuesta para la ampliación de contrato será hasta 2027, manteniendo así el club su filosofía de renovar por una sola temporada a los futbolistas mayores de 32 años, como acaba de ocurrir recientemente con Thibaut Courtois y en su día con otros jugadores como Toni Kroos, Luka Modric o Sergio Ramos, por citar algunos casos.

Está por ver si Carvajal acaba aceptando esa oferta de renovación o termina cambiando de aires después de 13 años ininterrumpidos en el conjunto blanco.

Porque lo cierto es que, desde que Álvaro Arbeloa asumió el puesto de entrenador del primer equipo en sustitución de Xabi Alonso, el Real Madrid ha disputado siete partidos. En esos siete, Carvajal ha estado convocado, pero solo ha disputado 13 minutos ante el Albacete en la Copa del Rey y 14 contra el Mónaco en la Champions. El técnico salmantino ha explicado públicamente que "no quiere asumir riesgos con Carvajal", pero el lateral de Leganés considera que ya no hay ningún riesgo y que está para competir, como ha hecho a lo largo de toda su carrera.