Grealish pasa por el quirófano y se despide de la temporada

Jack Grealish se perderá lo que resta de temporada después de someterse a una intervención quirúrgica en el pie izquierdo por una fractura por estrés. El futbolista inglés, que esta campaña juega cedido en el Everton por el Manchester City, no podrá reaparecer antes del final del curso y queda descartado para los próximos compromisos con su club y con la selección inglesa.

La lesión se produjo el pasado 18 de enero, fecha en la que Grealish tuvo que detener su actividad tras notar molestias persistentes en el pie izquierdo. Tras las pruebas médicas y la evolución posterior, los servicios médicos optaron finalmente por una intervención quirúrgica, lo que confirma que el jugador no estará disponible en los meses restantes de competición.

El Everton pierde así a una de las piezas ofensivas más utilizadas en la presente temporada. Grealish había acumulado 22 partidos oficiales con el conjunto de Liverpool, convirtiéndose en un habitual en las alineaciones desde su llegada en verano en calidad de cedido.

Balance de su cesión en el Everton

En el apartado estadístico, el extremo inglés había firmado dos goles y seis asistencias con la camiseta de los Toffees. Su participación había sido constante tanto en encuentros de liga como en otras competiciones nacionales, aportando continuidad en el juego ofensivo del equipo.

El rendimiento mostrado durante esta primera mitad de curso había supuesto un impulso para el futbolista, que buscaba recuperar protagonismo tras su salida temporal del Manchester City. La regularidad en minutos y su influencia en el juego habían vuelto a situar su nombre en el foco del fútbol inglés.

La lesión y la posterior operación tienen también consecuencias a nivel internacional. La continuidad mostrada por Grealish en el Everton había reabierto sus opciones de entrar en la lista de la selección inglesa de cara al próximo Mundial. Sin embargo, su baja prolongada le aparta definitivamente de los planes del seleccionador Thomas Tuchel para la cita internacional.

"Volveré más fuerte"

Tras pasar por el quirófano, Grealish se pronunció a través de sus redes sociales. El futbolista reconoció su decepción por el desenlace de la temporada, aunque mostró confianza en su recuperación. "No quería que la temporada terminara así, pero eso es fútbol, destrozado. Cirugía hecha y ahora todos se centran en volver en forma. Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes", señaló en su publicación.

Posteriormente, mostró su agradecimiento: "El apoyo que he tenido desde que llegué a este increíble club ha significado mucho para mí. El personal, mis compañeros de equipo y especialmente los fans han sido increíbles y me encanta representar a este club. Apoyaré a los chicos todo el camino y haré todo lo posible para volver lo antes posible. Gracias de nuevo por todo el amor, significa mucho".

El jugador inicia ahora un periodo de recuperación en el que no se han detallado plazos concretos, más allá de la confirmación de que no volverá a competir en el presente curso. Tanto el Everton como el Manchester City seguirán de cerca su evolución durante los próximos meses.