Hay caso Carvajal: sin explicaciones, se ve fuera del Real Madrid en junio y sin Mundial

El 5 de octubre del 2024 fue uno de los días más complicados en la larga carrera de Dani Carvajal como futbolista. Tras una acción desafortunada con el Real Madrid, el defensa escuchaba un diagnóstico demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo. Por delante, una operación y muchos meses de trabajo para recuperarse. Una vez más, porque no era la primera ni la segunda lesión grave que sufría un futbolista que tuvo también años con muchas dudas por encadenar lesiones musculares que no se frenaron hasta que cambió su alimentación. Carvajal se ha encontrado con muchas piedras en su vida deportiva, pero todas las ha superado a base de trabajo, sacrificio y el talento que ha forjado en todas las categorías del Real Madrid. Sin embargo, ahora se encuentra en una situación nueva para él. No sabe por qué no está jugando. Ha pasado a ser la cuarta opción para Álvaro Arbeloa. Estando ya recuperado, han jugado Fede Valverde, Alexander Arnold, quien volvió de una lesión de dos meses, y el canterano David Jiménez.

Dani Carvajal, primer capitán del Real Madrid, está "frustrado" y no entiende por qué no está teniendo minutos cuando se ve apto para jugar. Según desveló As, el defensa viajó a Londres, junto a Antonio Rüdiger, para ser evaluados por un especialista de confianza de Niko Mihic, el nuevo doctor del Real Madrid. Todas las pruebas confirman las sensaciones que tiene el propio Carvajal: su rodilla está bien y está en plenas condiciones médicas para jugar al fútbol.

Desde que Arbeloa asumiera el puesto de primer entrenador, el Real Madrid ha disputado siete partidos. En los siete, Carvajal ha estado convocado, pero solo ha disputado 13 minutos ante el Albacete y catorce ante el Mónaco. Álvaro Arbeloa ha explicado públicamente que "no quiere asumir riesgos con Carvajal", pero Carvajal considera que no hay ya ningún riesgo, que está para competir, como ha hecho toda su vida. Según explicó Edu Aguirre, en El Chiringuito, la relación entre Álvaro Arbeloa y el capitán del Real Madrid se ha tensado, hasta el punto de que apenas hay conversaciones entre los dos y el entrenador no le ha dado ninguna explicación sobre por qué no está jugando y es ya la cuarta opción para el lateral derecho. Este ostracismo, sumado a la falta de comunicación, ha creado un caldo de cultivo con el que Carvajal no está cómodo y su entorno ya apunta directamente a su salida el próximo mes de junio. Su contrato finaliza en cuatro meses y no ha recibido ningún mensaje del club sobre una posible renovación.

Dani Carvajal lleva más tiempo en el Real Madrid que cualquier otro futbolista. Más que Florentino Pérez. Puso la primera piedra de la ciudad deportiva y si nada cambia en los próximos meses, podría haber un final amargo. Carvajal tiene la firme sospecha de que el Real Madrid no tiene intención de presentarle una oferta de renovación. Se está apostando por David Jiménez, se ha fichado a Alexander Arnold y no hay una relación fluida con él como ha pasado siempre. Recordemos que Carvajal tiene 34 años, ha ganado 6 Copas de Europa con el Real Madrid y es el segundo jugador con más títulos en la historia del club, solo con uno menos que Luka Modrić.

Esta falta de movimientos por parte del club y dirección deportiva ha generado una sensación de vacío en el jugador, quien esperaba un trato diferente. El jugador siente que no ha recibido explicaciones claras sobre por qué ha pasado de ser indiscutible a ocupar un rol secundario cuando no es un recién llegado al Real Madrid, precisametne. Este ostracismo, sumado a la falta de comunicación desde la zona noble del club, ha creado un caldo de cultivo que apunta directamente a su salida el próximo mes de junio.

Carvajal está molesto, incómodo y su estatus no cambiará a corto plazo porque Arbeloa solo piensa contar con él cuando los partidos estén encarrilados, ya que el entrenador entiende que ahora mismo, con su físico, no está al nivel que él exige. El escenario actual coloca a Carvajal en una posición que nunca deseó: estar en el banquillo sin ni siquiera calentar, peligra seriamente su presencia en el Mundial de selecciones y quizá tenga que buscar destino fuera de Chamartín a partir de junio aunque su prioridad sea continuar en el Real Madrid.