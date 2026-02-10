La alarmante crisis de Julián Álvarez: 100 días sin marcar en Liga y superado por Sorloth

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, atraviesa un momento crítico en su carrera. El argentino se encuentra inmerso en una alarmante sequía goleadora en LaLiga EA Sports, cumpliendo este lunes 100 días sin ver puerta en la competición doméstica. Esta cifra representa la peor racha del atacante desde que cruzó el Atlántico en el verano de 2022 para unirse a las filas del Manchester City.

Lo que se proyectaba como la temporada de la confirmación para la 'Araña', erigiéndose en la referencia ofensiva del equipo de Diego Simeone para volver a tocar metal un lustro después, ha tornado en una pesadilla. Tras un primer año brillante en Inglaterra, donde fue el máximo artillero de su equipo con 29 dianas, vive ahora su periodo más estéril en liga desde su llegada a Europa.

El último grito de gol de Julián Álvarez en el campeonato liguero data del pasado 1 de noviembre, en la victoria frente al Sevilla (3-0) en el Riyadh Air Metropolitano. Desde aquella jornada, el campeón del mundo no ha vuelto a celebrar un tanto con la elástica rojiblanca, diluyéndose su impacto en el marcador.

Hasta esa fecha, los registros del ex del City eran prometedores: promediaba un gol cada 4,3 remates en las primeras 12 jornadas y acumulaba siete dianas, superando sus goles esperados. Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente y, en este centenar de días de sequía, ha realizado 19 remates sin premio, viendo cómo Alexander Sorloth le igualaba como máximo realizador del equipo.

El problema parece ser individual y no de un problema sistémico que afecta al conjunto rojiblanco. Desde el último gol del argentino, el Atlético apenas ha sumado 17 tantos, pero Sorloth sí marca, Giuliano sí marca, Griezmann sí marca y así varios compañeros más.

Pese a seguir participando en la construcción del juego, el Atlético necesita urgentemente que recupere su instinto letal. Este jueves, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el equipo de Hansi Flick, Julián tiene la oportunidad de romper su maleficio ante una afición que aguarda su mejor versión.