Lleno absoluto en el Metropolitano para la semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona

El Atlético de Madrid contará con el calor de su afición en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, que registrará "un lleno total" para la visita este jueves del Fútbol Club Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.
Según indicó este lunes el club colchonero, a falta de tres días para la disputa del encuentro apenas quedan 2.000 localidades a la venta. "Desde que se conoció el emparejamiento con el equipo azulgrana, los aficionados rojiblancos han retirado más de 15.000 entradas", informó la entidad en su página web.
El equipo madrileño apuntó que el 85 por ciento de sus abonados cuentan con el 'Abono Total', por lo que tienen el partido incluido en su carnet, mientras que los socios disfrutan de descuentos de hasta un 30 por ciento en la compra de billetes.
Este es el comunicado rojiblanco en su web:
