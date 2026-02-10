¿Rumbo a Italia? La declaración de intenciones de Ramos posando con la elástica rossonera

Con los rumores evaporados de una posible vuelta de Sergio Ramos a la defensa del Sevilla, la publicación de una imagen del futbolista de Camas con Modric ha alimentado las sospechas de que decida poner fin a su etapa deportiva en tierras italianas, en el AC Milan. Lo haría junto a quien fuera su compañero de equipo en el Real Madrid y un gran amigo personal.

Este fin de semana, Ramos recibió en su casa a Luka: "Siempre es una alegría inmensa verte, mi brother. Por muchos ratos más de los nuestros. Alucinado con mi asado", escribió en el stories. En la instantánea se ve a Ramos posando con una camiseta del AC Milan serigrafiada con el nombre de Modric y el número 14. A su lado, el croata aparece con la camiseta del Rayados con el número 93 de Sergio Ramos. Ambas vestimentas están firmadas.

Varias ofertas en la mesa

Esto ha creado un gran revuelo ya que una de las ofertas que tiene Ramos es la del conjunto italiano, tal y como desveló el presidente del Al Quwa Al Jawiya, Maad Badai, club de Irak. "La oferta realizada al astro español Sergio Ramos es cien por cien real y verdadera. Se la hizo la dirección del club y su agente la recibió con agrado. Seguimos esperando la respuesta del jugador a la oferta de Al-Quwa Al-Jawiya, y también supimos que el Milan ha entrado en escena y ha ofrecido al defensa español un salario de cinco millones de dólares. Por lo tanto, seguimos negociando y esperamos la respuesta oficial del jugador", explicó Maad Badai.

Muchos ven en el viaje del centrocampista croata un intento de convencer al andaluz para que haga las maletas y aterrice en el vestuario del AC Milan. Además de esa fotografía, Ramos compartió un carrusel de imágenes en el que se podía ver a ambos jugadores levantando la decimotercera Champions League cuya final se celebró en Kiev en 2018.