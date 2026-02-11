Así fue la reacción del aficionado del United al ver que seguirá sin poder ir al peluquero tras 493 días

Llegó el día 493 y nada cambió. Todas las miradas estaban puestas en el West Ham-Manchester United del martes por la noche. Una fecha marcada en el calendario para Frank Ilett, el aficionado de los Red Devils que decidió comenzar un reto en noviembre de 2024: se dejaría crecer el pelo hasta que el equipo encadenase cinco victorias consecutivas.

Parecía que el reto iba a llegar a su fin después del partido en el London Stadium, en un partido, a priori, sencillo para los de Carrik. Habían conseguido ganar a Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, teniendo por delante la oportunidad de alcanzar los cinco triunfos ante el 18º de la Premier League, el equipo de Nuno Espírito Santo que tiene como segundo entrenador a Paco Jémez.

Habrá que esperar

Sin embargo, tras una primera parte en la que el marcador no pasó del empate a cero, Soucek adelantó a los locales en el minuto 50 de encuentro. La cara que se le quedó en esos momentos a Frank Ilett fue un poema y lo pudo ver todo el mundo ya que se estaba retransmitiendo en directo. Su equipo disponía de tiempo suficiente para dar la vuelta al resultado, pero no fue posible.

The moment West Ham scored 😬✂️ pic.twitter.com/adT9Su8y4m — 433 (@433) February 10, 2026

El Manchester United tan solo consiguió sumar un punto gracias a un gol de Sesko en el añadido y el contador de Frank Ilett, quien reconoció en MARCA que pensaba que "terminaría en tres o cuatro meses" con el reto, volvió a ponerse a cero. Incluso aquellos que se encontraban con el joven viendo el encuentro, le pidieron "disculpas" y se lamentaron por lo sucedido.

Una nueva fecha, 20 de marzo

Mientras, Frank Ilett movía su cabeza en señal de negación y transmitía un gesto de desesperación. El Everton será el próximo rival a batir. Con este encuentro, de conseguir el triunfo, el reto se pondrá de nuevo en funcionamiento, y la nueva fecha señalada en el calendario podrá ser el 20 de marzo de ir sumando victorias.

¡NO HABRÁ CORTE! ❌✂️ Manchester United 👹 empató a 1 con el West Ham y no pudo ligar su quinta victoria al hilo… Frank Ilett 💇‍♂️ tendrá que esperar un poco más para cortarse su cabello. 493 y contando 😂 Así vivió los últimos minutos de lo que pudo ser el final de su reto… pic.twitter.com/Q6hCwdUH3B — República Fútbol (@rep_futbol) February 10, 2026

El Manchester United se desplazará hasta Bournemouth y, de nuevo, el mundo del fútbol podría centrar sus focos en el partido para ver si tras 531 días, este aficionado puede acudir a la peluquería y donar sus mechones "a una organización benéfica que hace pelucas para pacientes con cáncer".