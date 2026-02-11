El Barcelona llega con bajas al Metropolitano pero Flick es optimista: "Creo en mi equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha destacado el respeto que le merece el Atlético de Madrid antes de la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre en el feudo rojiblanco. El preparador ha asegurado que su equipo llega preparado pese a las bajas y con confianza en la capacidad del grupo para responder en un duelo "duro" ante el conjunto de Diego Pablo Simeone.

"El Atlético se merece el respeto porque es un club y un equipo fantásticos, con un gran entrenador. Nos gusta ponernos a prueba contra estos rivales", afirmó el técnico alemán, que insistió en que no mira más allá del duelo inmediato. "Solo me centro en el partido contra el Atlético, no me gusta mirar otras cosas. Para vosotros están bien las estadísticas, pero yo no pienso en eso", comentó.

Flick confirmó la ausencia de Marcus Rashford y pidió confianza en el grupo. "Tenemos algunos problemas en el equipo, Rashford no podrá jugar. No es una buena noticia, pero creo en mi equipo. En situaciones complicadas, nos crecemos", aseguró. Asimismo, alabó al rival: "Vi el partido de Copa contra el Betis y me sorprendió lo bien que jugaba. Simeone está haciendo un gran trabajo".

Sobre la eliminatoria, recordó que todo se decidirá en dos encuentros. "Los dos partidos decidirán el que llega a la final. Son dos partidos que has de jugar bien, son más de 180 minutos. Estamos preparados y queremos llegar a la final".

El técnico blaugrana también elogió el momento de Lamine Yamal: "En este momento estoy muy contento con él porque gestiona bien las situaciones, y en el terreno de juego puede decidir. Es un gran jugador en todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol".

Asimismo, defendió a Jules Koundé. "Para mí Koundé siempre es un luchador. A veces no tenemos siempre el mejor día, somos humanos. Siempre lucha e intenta recuperarse cuando no tiene un buen inicio", señaló.

En cuanto a Raphinha, pidió cautela con su recuperación, asegurando que hay que ir "paso a paso". Por último, mostró su apoyo a Ronald Araujo: "Su situación la conocemos y, cuando se ha abierto, todos le dimos apoyo".