La Real asalta San Mamés y golpea primero en busca de la final de Copa

San Mamés se engalanó para su competición favorita. Derbi vasco, semifinales de la Copa del Rey y un billete a La Cartuja asomando en el horizonte. El Athletic Club, impulsado por el rugido de La Catedral, recibía a una Real Sociedad lanzada desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. Y el primer asalto cayó del lado txuri urdin (0-1), como ya ocurriera en la semifinal de 1987. Entonces también fue 0-1 en Bilbao. La historia, caprichosa, volvió a repetirse.

La Real golpeó primero y se lleva un botín valioso para la vuelta en Anoeta dentro de tres semanas. El solitario tanto de Beñat Turrientes acerca a los donostiarras a la final, aunque la eliminatoria sigue abierta. El Athletic necesitará ganar en San Sebastián, algo que no logra desde marzo de 2017 (0-2), si quiere estar en La Cartuja.

El inicio fue eléctrico, marcado por la intensidad y los duelos al límite. El Athletic salió presionando alto, tratando de imponer su ritmo en campo rival. Pero la Real, bien plantada en bloque medio, empezó a crecer con el paso de los minutos. Hubo que esperar hasta el 10' para ver el primer aviso serio: un disparo desde la frontal de Guedes que, sin encontrar portería, asentó a los visitantes sobre el césped.

La sensación era clara: cada robo donostiarra llevaba veneno. La primera gran ocasión llegó tras una presión descoordinada de los leones. La Real salió con limpieza por el carril central y Pablo Marín se plantó solo ante Álex Padilla. El meta rojiblanco ganó el mano a mano con una intervención decisiva. Fue la antesala de un asedio creciente.

Padilla sostiene al Athletic

El portero del Athletic se convirtió en el sostén de su equipo durante la primera mitad. A la acción de Pablo Marín le siguió un testarazo franco de Jon Martín, tras una falta lateral botada con precisión por Carlos Soler. El central de 19 años, que apunta a joya de Zubieta, conectó un remate picado en el segundo palo, pero Padilla volvió a responder con reflejos felinos.

El Athletic, más errático con balón, encontró su opción más clara en un cabezazo de Guruzeta tras centro de Lekue. Remiro, bien colocado, atrapó sin excesivos apuros. El partido se calentó por momentos, con roces y protestas, y el tramo final del primer acto estuvo marcado por la polémica: un remate de Caleta-Car golpeó en la mano de Aymeric Laporte dentro del área. Ni Sánchez Martínez ni el VAR consideraron punible la acción, pese a las protestas visitantes.

La Real Sociedad reclamó penalti por mano de Laporte en esta acción. 📺❌ Tras consultarlo con la Sala VOR, Sánchez Martínez decide no señalar la pena máxima. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nPEZpMV6TR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 11, 2026

Al descanso, el 0-0 parecía sostener al Athletic, pero las sensaciones favorecían a la Real, más cómoda y peligrosa.

La segunda mitad arrancó con otro aviso serio de los de Matarazzo. Oyarzabal remató desde el interior del área y obligó a Padilla a una gran parada abajo. En el rechace, con todo a favor, Pablo Marín estrelló el balón en el palo. La Catedral contuvo la respiración mientras la Real merecía más.

Ernesto Valverde agitó el banquillo ante la inercia preocupante del partido. Introdujo de una tacada a Nico Williams, Nico Serrano, Selton y Ruiz de Galarreta, buscando profundidad y dinamismo. Durante unos minutos, el Athletic reaccionó empujado por su público. Nico Williams, tras centro de Lekue, cabeceó al primer palo y el balón se marchó por centímetros. Fue la más clara de los rojiblancos. Pero cuando el Athletic parecía asentarse, llegó el golpe definitivo.

El error que decidió el derbi

Minuto 62. Error en la salida de balón rojiblanca —tras una pérdida en zona comprometida— y la Real no perdonó. Carlos Soler filtró un pase preciso al espacio para Guedes, que picó el balón ante la salida desesperada de Padilla. Con la portería prácticamente vacía, Beñat Turrientes apareció para empujar el 0-1. Un tanto que premiaba la insistencia visitante y castigaba la fragilidad local.

Soler lo dibuja con tiralíneas.

Guedes lo sirve en bandeja. 🎯 𝑻𝒖𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 adelanta a la @RealSociedad en San Mamés.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/9IridPxfdk — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 11, 2026

El gol dejó aturdido al Athletic durante varios minutos. La Real monopolizó el balón con criterio, obligando a los leones a correr detrás de la pelota. Jon Martín se erigió en muro en el tramo final, despejando con autoridad cualquier intento de centro lateral. Nico Williams, lejos de su mejor versión, simbolizó la frustración rojiblanca en los últimos compases.

San Mamés empujó hasta el final, pero el encuentro fue muriendo sin ocasiones claras para el empate. La Real, sólida y madura, supo gestionar la ventaja con personalidad. Incluso pudo ampliar la renta en alguna transición, confirmando que fue superior en el cómputo global del choque.

El pitido final certificó el triunfo donostiarra. La Real Sociedad asalta La Catedral, golpea primero en la semifinal y se acerca a la final de La Cartuja. El Athletic, herido pero vivo, deberá apelar a su espíritu competitivo en Anoeta. Quedan tres semanas para el desenlace. De momento, el derbi y la ventaja viajan a San Sebastián.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - REAL SOCIEDAD, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Padilla; Lekue, Monreal, Laporte, Boiro; Jauregizar (Vesga, min.82), Rego (Galarreta, min.56); Iñaki Williams (Nico Williams, min.56), Unai Gómez (Selton, min.56), Robert Navarro (Nico Serrano, min.56); Guruzeta.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu (Aritz, min.74), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler (Herrera, min.85), Gorrotxa, Turrientes (Oskarsson, min.74); Guedes (Ochieng, min.90+5), Oyarzabal y Marín (Odriozola, min.85).

--GOLES:

0-1, min.62, Turrientes.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Galarreta (min.66) por parte del Athletic Club. Y a Guedes (min.58), Odriozola (min.65) y Oyarzabal (min.90+6) en la Real Sociedad.

--ESTADIO: San Mamés.