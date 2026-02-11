Revolución en Japón: la J-League elimina los empates e introduce tandas de penaltis

La J-League ha decidido celebrar su temporada número 100 con una medida que puede marcar un antes y un después en la historia del fútbol. La máxima categoría del fútbol japonés eliminará los empates durante la temporada de transición de 2026. A partir de ese curso, si un partido termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el vencedor se decidirá en una tanda de penaltis.

Si bien es cierto, hay que tener claro que el cambio no altera la esencia del sistema tradicional en cuanto a victorias y derrotas en tiempo reglamentario: quien gane en los 90 minutos sumará tres puntos y el perdedor ninguno. Sin embargo, cuando el marcador refleje un empate al final del tiempo regular, se abrirá un nuevo escenario competitivo. El ganador de la tanda de penaltis obtendrá dos puntos, mientras que el perdedor sumará uno.

La medida, que recuerda a formatos más recientes y espectaculares como el de la Kings League, tiene un objetivo claro según la propia organización: "eliminar por completo los empates y aumentar la emoción y la competitividad en cada partido". La intención es que ningún encuentro termine sin un vencedor, añadiendo un elemento de tensión adicional a cada jornada.

Un banco de pruebas antes del gran cambio

No obstante, la J-League ha dejado claro que esta norma tendrá carácter experimental. Solo estará vigente durante la temporada de transición de 2026 y no formará parte, en principio, del nuevo ciclo competitivo que arrancará tras el ajuste definitivo del calendario.

Y es que el fútbol japonés se prepara para un cambio estructural más amplio. La liga modificará su calendario para alinearse con el modelo europeo. En lugar de disputarse en el año natural, como hasta ahora, la competición comenzará en agosto y finalizará en mayo o junio. De este modo, Japón sincronizará su temporada con las principales ligas del continente europeo y con las ventanas internacionales de fichajes.

El mercado de transferencias también se adaptará a este nuevo esquema, abriendo entre julio y septiembre y nuevamente en enero, siguiendo el patrón habitual en Europa. Con este movimiento estratégico, la J-League busca reforzar su competitividad internacional y facilitar la movilidad de jugadores entre mercados.

El primer precedente: Kyoto Sanga vs Vissel Kobe

La nueva normativa ya ha tenido su estreno. El partido entre Kyoto Sanga y Vissel Kobe fue el primero en aplicar el sistema sin empates. Tras finalizar 1-1 en el tiempo reglamentario, ambos equipos se enfrentaron en una tanda de penaltis para decidir el reparto definitivo de puntos. Vissel Kobe se impuso desde los once metros y sumó dos puntos, mientras que Kyoto añadió uno a su casillero.

La escena, habitual en eliminatorias de copa o competiciones internacionales, resulta novedosa en el contexto de una liga regular. La tanda de penaltis, tradicionalmente asociada al dramatismo del todo o nada, pasa así a formar parte del día a día del campeonato.

¿Un modelo exportable?

La decisión de la J-League abre inevitablemente el debate. El empate ha sido históricamente un resultado inherente al fútbol, reflejo del equilibrio entre dos equipos. Sin embargo, también ha sido criticado por quienes consideran que resta espectáculo o ambición competitiva.

El experimento japonés pondrá a prueba si la eliminación del empate incrementa realmente la emoción y el atractivo del campeonato sin desvirtuar su esencia. También permitirá analizar cómo influye el nuevo reparto de puntos en la clasificación, en la estrategia de los entrenadores y en la gestión de los minutos finales.

En un contexto global donde el fútbol busca fórmulas para captar nuevas audiencias y adaptarse a los cambios en el consumo deportivo, Japón ha decidido innovar. La temporada de transición de 2026 será, en ese sentido, mucho más que un simple ajuste de calendario: será un laboratorio competitivo cuyo impacto podría trascender fronteras. Por ahora, el empate en Japón ya no será el final de la historia, sino apenas el preludio de un desenlace desde el punto de penalti.