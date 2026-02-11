El importante recado de Simeone a Baena: "Cuando ves que se queda sin fuerza..."

"No estoy pensando en ellos, en la baja de Barrios. Necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros". Así empezó Simeone su rueda de prensa previa al choque de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Metropolitano. Un Simeone que no contará con Pablo Barrios y Cardoso.

Sobre las bajas, el argentino reconoce que le duele no tener a Cardoso: "No hay sustituto para Pablo. La lesión de Johnny nos hace daño. Rodrigo y Vargas se están insertando en el grupo. Están en fase de adaptación. Intentaremos poner en campo a los que puedan hacerlo de la mejor manera".

Sobre sus propios fallos, Simeone sigue echándose presión encima: "Continuamente el espacio del entrenador es imperfecto. El partido del Betis rozó la perfección, pero los primeros 15 minutos no fueron buenos. Sabemos lo que tenemos para darle a los jugadores las herramientas. La realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas".

Un Cholo que sigue tirando de fe: "Yo fe tengo siempre, no sólo mañana. En todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final".

En el capítulo de individualidades, Simeone se refirió a Baena y su falta de regularidad en el once: "A veces por decisiones técnicas, pero casi siempre es tras ver que el futbolista lo ha dado todo. Eso pasa con Baena".

El Cholo probó con el siguiente once: Musso, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Mendoza, Koke, Giuliano, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.