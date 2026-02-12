Alerta en el Real Madrid: Arabia Saudí prepara una ofensiva millonaria por Camavinga

El mercado de invierno acaba de bajar la persiana, pero los grandes movimientos del verano ya empiezan a dibujarse en los despachos. Uno de ellos podría afectar directamente al Real Madrid. Según diversas informaciones, el Al-Ittihad saudí estaría preparando una ofensiva económica de gran calibre para intentar fichar a Eduardo Camavinga el próximo curso.

El conjunto de la Saudi Pro League, decidido a mantener su política de atraer talento europeo de primer nivel, ve en el centrocampista francés al recambio ideal de N'Golo Kanté, que ha puesto rumbo al Fenerbahçe. Y, aunque la operación no se antoja sencilla, el músculo financiero del fútbol saudí obliga a escuchar cualquier propuesta.

Un interés que no es nuevo

El interés del Al-Ittihad por Camavinga no surge ahora. Desde hace meses, el club saudí sigue la situación del futbolista, consciente de que no es titular indiscutible en el esquema blanco. A sus 23 años, el internacional francés tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029, lo que otorga al club una posición de fuerza en cualquier negociación.

Sin embargo, en Arabia manejan cifras que pueden alterar cualquier escenario. La liga saudí ha demostrado en los últimos años que está dispuesta a invertir cantidades astronómicas tanto en salarios como en traspasos. Ya lo hizo con Karim Benzema, precisamente rumbo al Al-Ittihad, aunque en un momento muy distinto de su carrera. La gran diferencia es que Camavinga se encuentra en plena juventud competitiva y con margen de crecimiento, no en la recta final de su trayectoria.

La competencia feroz en el Madrid

Desde su llegada en 2021, Camavinga ha dejado destellos de enorme calidad, pero no ha conseguido asentarse como titular fijo en el centro del campo. Esta temporada ha sido titular en 14 de 26 partidos en todas las competiciones, una cifra notable, pero insuficiente para considerarlo intocable.

La competencia es brutal. Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Jude Bellingham ocupan posiciones clave en la medular, y el técnico mantiene una política de rotaciones constante. Además, en varias ocasiones el francés ha sido utilizado como lateral izquierdo para cubrir emergencias, una demarcación en la que ha rendido con compromiso, pero que no es la suya.

Esa versatilidad, que en teoría es una virtud, también ha sido un arma de doble filo. Camavinga suma minutos, sí, pero no siempre en su posición natural.

La promesa saudí: protagonismo total

El proyecto del Al-Ittihad incluiría una propuesta clara: liderazgo en el centro del campo y continuidad sin cambios de posición. La idea sería convertirlo en el eje del equipo, ofreciéndole el protagonismo que en el Madrid comparte con otros talentos.

Desde el entorno del jugador, por ahora, no se transmite inquietud. Camavinga está centrado en el presente y en seguir creciendo en el Real Madrid. No obstante, una oferta económicamente descomunal podría obligar a todas las partes a reflexionar.

El club blanco, además, no cerraría la puerta a estudiar una venta si la cifra es lo suficientemente elevada. El Madrid tiene en el radar el fichaje de un mediocentro de primer nivel y una operación de salida millonaria podría facilitar movimientos estratégicos en el mercado.

¿Tentación o simple ruido de mercado?

De momento, el posible traspaso no pasa de ser una exploración de mercado. No hay oferta formal sobre la mesa ni señales claras de que el jugador quiera abandonar el club. Pero el simple interés saudí introduce una variable inevitable en la planificación del próximo verano. La Saudi Pro League seguirá tocando puertas en Europa. Y cuando llama con un talonario sin límites, cualquier escenario es posible.

La pregunta queda en el aire: ¿apostará Camavinga por la paciencia y la competencia en el Madrid o se dejará seducir por un proyecto que le garantiza protagonismo y un contrato irrechazable? El verano tendrá la respuesta.