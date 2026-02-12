Ceferin celebra el acuerdo entre Real Madrid y UEFA

El presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Aleksander Čeferin, celebró el regreso del Real Madrid y el FC Barcelona "a la familia del fútbol europeo" tras el acuerdo anunciado el día anterior para poner fin al proyecto de la Superliga. Lo hizo durante su intervención en el 50 Congreso de la UEFA, organizado en Bruselas, ante representantes de las 55 federaciones nacionales que integran el organismo.

"Estamos personalmente muy contentos de que el Real Madrid y el Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo", afirmó Čeferin, quien subrayó que, pese a los desacuerdos mantenidos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, nunca se perdió el respeto mutuo:"El único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más", añadió en un discurso que fue interrumpido por el aplauso de los asistentes.

El papel de los clubes europeos en el acuerdo

Čeferin reconoció y agradeció la mediación del presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el catarí Nasser Al-Khelaifi, para alcanzar el entendimiento que ha permitido cerrar una etapa de confrontación institucional. Según explicó, todas las partes implicadas estaban "cansadas" de la situación generada en torno al proyecto alternativo a las competiciones organizadas por la UEFA.

El dirigente insistió en que "el fútbol no puede venderse ni comprarse", en referencia a la defensa del modelo basado en la pirámide deportiva europea, con ascensos y descensos y competiciones abiertas. En este sentido, señaló que el acuerdo supone una apuesta por la unidad frente a la fragmentación.

"El futuro del fútbol europeo es muy brillante. En un mundo fragmentado, el fútbol todavía está conectado, ofrece un idioma común", afirmó. A su juicio, el deporte ha afrontado "retos más difíciles que nunca", pero ha optado por la unidad, lo que refuerza la convicción de que su futuro es sólido.

Defensa del nuevo formato y cifras récord

Durante su intervención, Čeferin defendió la reforma de las competiciones de clubes impulsada por la UEFA y destacó el crecimiento en audiencias y resultados económicos. Recordó que el nuevo formato fue fruto de un proceso de consulta con las federaciones y los clubes.

"55 asociaciones, diferentes historias y realidades y una sola pirámide", afirmó, antes de asegurar que la modificación de las competiciones ha resultado "exitosa". "Consultamos, escuchamos y actuamos juntos. Ahora son más dinámicas y competitivas y no es casualidad, es el resultado del desarrollo responsable", añadió.

El presidente de la UEFA destacó también la colaboración con la Asociación de Clubes Europeos y con la Unión Europea, y subrayó la importancia de mantener el modelo piramidal "con los valores en la base". Según indicó, el organismo ha alcanzado cifras récord de audiencia, beneficios y fondos destinados a solidaridad dentro del fútbol europeo.

UEFA president Aleksander Čeferin highlighted the vital role national associations play in developing football across Europe.#UEFACongress pic.twitter.com/fHA1QrqHzg — UEFA (@UEFA) February 12, 2026

Jóvenes, inteligencia artificial y esencia del juego

Čeferin dedicó parte de su discurso a la relación entre el fútbol y las nuevas generaciones, en un contexto marcado por la digitalización y el avance de la inteligencia artificial. Aseguró que el interés de los jóvenes por el fútbol se mantiene y que los estadios registran cifras de asistencia sin precedentes.

🗣️ UEFA president, Aleksander Čeferin at #UEFACongress: "Young people have not turned away. They are here.

Watching, following, and feeding stadiums in unprecedented numbers. But no algorithm, no avatar, no bot, can replace what is fought for on the pitch and shirt on a… pic.twitter.com/ZKe76sXmSl — UEFA (@UEFA) February 12, 2026

"El rápido desarrollo de la inteligencia artificial puede reproducir cualquier cosa, pero el fútbol ocurre en sitios reales y con gente real", señaló. Añadió que "ningún algoritmo, ningún avatar, ningún bot, puede reemplazar lo que se lucha en el campo y la camiseta en un día de partido".

En su intervención también abordó la necesidad de proteger la salud de los jugadores ante la carga de partidos, así como de preservar las competiciones nacionales en sus territorios. "¿Cómo construyen la identidad si te llevas los partidos fuera?", se preguntó en alusión a la celebración de encuentros oficiales en otros países.

Llamamiento a los gobiernos

Čeferin dirigió un mensaje a los gobiernos y autoridades internacionales para que colaboren con las instituciones deportivas en materia de seguridad y lucha contra la discriminación. "Trabajen con nosotros contra la discriminación, por la seguridad de los aficionados, no contra ellos", reclamó.

Advirtió de que cuando las autoridades actúan "en solitario, sin diálogo", las jornadas de partido resultan "más frágiles y menos seguras". En este contexto, defendió abrir las puertas a la cooperación institucional para proteger a los aficionados y mantener el fútbol en su entorno natural.