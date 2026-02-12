El City aplasta al Fulham y acecha el liderato del Arsenal en la Premier

El Manchester City ha cumplido los pronósticos este miércoles al imponerse con autoridad (3-0) al Fulham en el Etihad Stadium. El conjunto dirigido por Josep Guardiola no ha dado opción a su rival y continúa ejerciendo la máxima presión sobre el Arsenal FC en la pugna por el título de la Premier League.

Los sky blues encarrilaron el encuentro en la primera mitad. Antoine Semenyo abrió el marcador aprovechando un rechace tras un intento de Erling Haaland, quien más tarde se encargaría de cerrar la goleada con un potente disparo. Antes, Nico O'Reilly había puesto tierra de por medio con el segundo tanto, permitiendo al City alcanzar los 53 puntos.

En la pelea por Europa, el Liverpool ha sacado adelante un partido complicado en su visita al Sunderland. Un solitario gol de cabeza del neerlandés Virgil van Dijk a la salida de un córner ha sido suficiente para que los de Anfield sumen tres puntos cruciales en el Stadium of Light.

Por la parte baja de la tabla, el Burnley ha logrado una victoria vital (2-3) ante el Crystal Palace. Pese al doblete local de Strand Larsen, los visitantes protagonizaron una remontada sellada por un autogol de Lerma, permitiendo al equipo coger algo de aire en la zona de descenso.