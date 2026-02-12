El Real Madrid claudica y se retira de la Superliga por "el bien del fútbol"

"Por el bien del fútbol". Ese es el lema que el Real Madrid ha vendido oficialmente para anunciar su retirada de la Superliga. El conjunto blanco ha emitido un comunicado en el que dice haber llegado a un acuerdo para salir definitivamente de un torneo que creó y lideró Florentino Pérez.

Este es el comunicado del Real Madrid:

La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo.

Con esta noticia se pone fin a una disputa en la que el Real Madrid parecía contar con el Barcelona, club que finalmente le dejó de lado y le aisló del resto de clubes de Europa. Florentino ha dado marcha atrás en un proyecto que desde el primer momento no tuvo recorrido.