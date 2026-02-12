Sablazo a las aficiones por la final de Copa: volar desde San Sebastián costará hasta 800 euros

El fin de semana de la final de la Copa del Rey Mapfre se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del calendario nacional. La expectación es máxima de cara a los días 18 y 19 de abril, fechas en las que Sevilla acogerá el duelo definitivo entre el vencedor de la eliminatoria que enfrenta al FC Barcelona y el Atlético de Madrid, y el ganador del cruce entre Athletic Club y Real Sociedad.

Ante la previsión de que más de 60.000 seguidores acudan a la cita —con un reparto de 30.000 localidades por club—, la planificación del viaje se ha convertido en una cuestión capital. Los precios de los desplazamientos aéreos presentan notables diferencias, alcanzando máximos de 600 euros para quienes partan de Madrid y hasta 800 euros para aquellos que viajen desde San Sebastián.

Los datos extraídos de herramientas de comparación de vuelos reflejan una subida considerable coincidiendo con el evento. Mientras que el trayecto Madrid-Sevilla el fin de semana previo (del 10 al 12 de abril) se sitúa entre 150 y 176 euros, hacerlo durante la final disparará el coste. Un usuario que desee volar desde la capital de España entre el 17 y el 19 de abril deberá desembolsar un mínimo de 510 euros, con tarifas que escalan hasta los 630 euros, según búsquedas realizadas con dos meses de antelación.

La situación es distinta para los seguidores que viajen desde la Ciudad Condal. Las aerolíneas que operan la ruta directa ofrecen opciones para la semana de la final que parten de los 137 euros y alcanzan un techo de 194 euros. Según el buscador, estos precios se mantienen dentro del rango habitual, sin el sobrecoste inflacionista que sufren otras ciudades de origen.

El impacto en el bolsillo será mucho mayor para la afición vasca. Volar desde San Sebastián a la capital andaluza exigirá una inversión de entre 700 y 800 euros. Esta cifra supone un incremento de más de 300 euros respecto al precio estándar de este trayecto en fechas convencionales, y contrasta con los 300 a 500 euros que costaría realizar el mismo viaje apenas siete días antes.

En el caso de Bilbao, la tendencia es similar. Las dos compañías con vuelos directos fijan precios que oscilan entre los 437 y los 503 euros para el fin de semana copero. Este último importe se sitúa 329 euros por encima de la tarifa más alta habitual. Como referencia, la semana anterior el mismo trayecto tiene un coste máximo de 217 euros.