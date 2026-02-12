Vendaval rojiblanco en el Metropolitano: 4-0 y medio billete a la final

El Atlético de Madrid dio un golpe casi definitivo a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse con contundencia (4-0) al FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Pablo Simeone firmó una primera mitad demoledora, castigó con precisión quirúrgica la defensa adelantada de Hansi Flick y resistió en un segundo tiempo marcado por la intervención del VAR y la expulsión de Eric García en el tramo final.

El ambiente fue el de las grandes noches. Con el estadio cantando el himno a cappella, el partido arrancó a un ritmo frenético. En el minuto 3, el Atlético ya había generado dos ocasiones claras aprovechando los espacios a la espalda de la zaga azulgrana. Julián Álvarez y Giuliano Simeone avisaron antes de que Joan García, con una intervención providencial, evitara el primer tanto.

La respuesta del Barça llegó en una acción individual de Lamine Yamal, cuyo disparo se marchó por encima del larguero. Sin embargo, el intercambio inicial se rompió pronto. En el minuto 6, un error de Joan García en el control de una cesión de Eric García terminó con el balón dentro de la portería tras un bote traicionero. Lookman empujó por si acaso y el VAR validó el 1-0 que finalmente se le otorgó a Eric García en propia puerta.

😔 TIERRA, TRÁGAME. Error de Joan García y el Atleti se adelanta en el marcador. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Z1VDIYfCoR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 12, 2026

Lejos de contemporizar, el Atlético aceleró. Julián comenzó a marcar diferencias entre líneas y activó a Nahuel Molina por la derecha. De sus botas nació el 2-0: asistencia para Antoine Griezmann, que definió con un zurdazo raso y cruzado ajustado al poste. El plan de Flick, con la defensa adelantada, no varió, y el riesgo siguió siendo máximo.

El Barça pudo recortar distancias con una volea al larguero de Fermín tras un córner, pero el Atlético se mostró implacable. Cada recuperación era una transición peligrosa. En el minuto 33, Giuliano volvió a ganar la línea de fondo y cedió atrás; Julián, con inteligencia, dejó pasar el balón para la llegada de Ademola Lookman, que cruzó su disparo para firmar el 3-0.

Flick reaccionó dando entrada a Lewandowski, pero el mazazo definitivo llegó en el descuento. En una acción calcada a las anteriores, Lookman controló y cedió a la frontal, donde Julián Álvarez conectó un derechazo potente e imparable para el 4-0. El argentino rompía así su sequía goleadora y desataba la euforia rojiblanca antes del descanso.

El VAR frena la reacción azulgrana

El Barcelona regresó del vestuario con mayor intensidad. Musso tuvo que emplearse a fondo ante un disparo de Fermín y el conjunto azulgrana encontró premio en el 52', cuando Cubarsí aprovechó un balón suelto tras un córner para marcar. No obstante, la revisión del VAR —que se prolongó durante más de cinco minutos— anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico.

📺❌ El VAR invalida el gol de Pau Cubarsí por fuera de juego. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/x49LofchJD — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 12, 2026

Ese parón enfrió el impulso visitante y dio aire a un Atlético que empezó a gestionar la ventaja. Simeone movió el banquillo, dando entrada a Sorloth y Baena, mientras el Barça insistía con más corazón que claridad. La ausencia de futbolistas clave como Pedri o Raphinha se dejó notar en la falta de fluidez ofensiva.

Lamine Yamal fue el más activo en ataque, aunque constantemente frenado por faltas y ayudas defensivas. Sorloth tuvo la opción de ampliar la renta, pero no acertó en un remate forzado dentro del área. El partido se fue tensando con el paso de los minutos.

Roja y añadido interminable

El tramo final terminó de romperse en el minuto 85. Eric García derribó a un rival siendo último hombre y, tras revisar la acción en el monitor, Martínez Munuera mostró la tarjeta roja directa. La inferioridad numérica apagó definitivamente las opciones del Barça.

La jugada posterior desembocó en un rifirrafe entre varios futbolistas y el colegiado repartió amarillas a Dani Olmo, Fermín y Pubill. Con diez minutos de añadido, el Barça buscó un gol que maquillara el resultado, pero se encontró con un Atlético sólido, ordenado y respaldado por un Musso seguro bajo palos.

El pitido final confirmó una goleada que deja la eliminatoria muy encarrilada para los rojiblancos. El 4-0 supone una losa pesada para el Barcelona, que deberá apelar a la épica en la vuelta del próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou. El Atlético, mientras tanto, acaricia una nueva final y reafirma su candidatura al título con una actuación de máxima contundencia.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 4 - FC BARCELONA, 0 (4-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke (Le Normand, min.90); Lookman (Almada, min.73), Griezmann (Baena, min.69) y Julián Álvarez (Sorloth, min.69).

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí (Araujo, min.77), Eric García, Balde (Cancelo, min.77); De Jong, Casadó (Lewandowski, min.37), Fermín (Gerard Martín, min.87); Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

--GOLES:

1-0, min.7: Eric García (pp).

2-0, min.14: Griezmann.

3-0, min.33: Lookman.

4-0, min.45+2: Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a G. Simeone (min.50), Llorente (min.51), Baena (min.79), Pubill (min.86) y Ruggeri (min.90+8) por parte del Atlético de Madrid, y a Casadó (min.26), Fermín (min.86) y Olmo (min.86) en el FC Barcelona; y expulsó con roja directa a Eric García (min.85) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 68.325 espectadores.