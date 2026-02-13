Así fue el error de Joan García que dio paso a la goleada del Atlético

La goleada rojiblanca comenzó cuando apenas se habían cumplido los cinco minutos de la ida de semifinales entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Los de Simeone saltaron al terreno de juego con una gran presión que propició el fallo en las filas culés.

Eric García dio un pase atrás a Joan García para buscar la salida de balón de su equipo, sin embargo, el terreno de juego y el esférico jugaron una mala pasada al guardameta catalán. La pelota dio pequeños botes por el césped antes de que la pudiese controlar y se coló por debajo de su bota.

😔 TIERRA, TRÁGAME. Error de Joan García y el Atleti se adelanta en el marcador. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Z1VDIYfCoR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 12, 2026

Era un pase, a priori, sin problemas, pero que se terminó complicando. El portero intentó salvar el primer tanto del Atlético de Madrid realizando una gran carrera hacia la portería, pero el balón terminó pasando la línea de cal.

Aunque Joan García o Pau Cubarsí, que también apareció en los últimos instantes de la jugada, hubiesen conseguido sacar el esférico antes de que entrase, Julián Álvarez llegó al rechace para asistir a Lookman. El nigeriano no falló, pero se demostró que el gol había sido válido antes de que este chutase y llevaba la firma en propia puerta de Eric García.

Después de esto comenzó el vendaval del equipo rojiblanco, que se fue al descanso con un contundente 4-0 en el marcador. Ese resultado se mantuvo hasta el final del partido, sin que el FC Barcelona lograra recomponerse ni superar a Juan Musso.