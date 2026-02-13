Deco fía la remontada al Camp Nou tras admitir que el Atlético tuvo "más intensidad"

La debacle del FC Barcelona en el Metropolitano ha dejado heridas abiertas que el director deportivo, Deco, no ha querido maquillar. Tras el contundente 4-0 sufrido en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el dirigente azulgrana compareció ante los medios con un discurso cargado de autocrítica, señalando directamente a la falta de competitividad del equipo en una primera parte para el olvido.

"El primer tiempo ha sido duro. El Atlético ha estado mucho mejor que nosotros, con más intensidad y siendo más agresivos en las disputas", reconoció Deco sin paños calientes. Para el director deportivo, la diferencia no estuvo en la pizarra de Hansi Flick ni en las bajas, sino en la actitud: "Hoy no era tema de tener o no tener jugadores. Era un tema de intensidad. No hemos afrontado el partido como debíamos".

Entre el césped y la fe en la remontada

A pesar de la dureza de sus palabras, Deco quiso dejar una puerta abierta a la esperanza de cara al partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. Recordó que el club tiene en su ADN "remontadas espectaculares" y confía en que, con la recuperación de efectivos y un terreno de juego en mejores condiciones, la historia sea distinta.

"Jugando en casa, con un césped mejor que el de este jueves y recuperando nuestro estilo, podemos intentarlo. No es imposible", afirmó. Sin embargo, no ocultó su malestar con el estado del campo del Metropolitano, señalando que los resbalones dificultaron el juego, aunque matizó rápidamente: "No es una excusa, simplemente no estuvimos bien".

Deco, nada contento con la actuación del VAR en el Atleti-Barça: "No veo mejoría en el VAR, cada día nos cuesta más entender las decisiones"#LaCopaRTVE #CopadelRey pic.twitter.com/snZZQGpt5l — Teledeporte (@teledeporte) February 12, 2026

Pero, en las palabras del director deportivo, no todo fue autocrítica hacia los suyos; Deco también mostró su hartazgo con la gestión del videoarbitraje. Se mostró especialmente molesto por los 10 minutos de espera para anular el gol de Cubarsí por fuera de juego y lanzó un dardo directo sobre la dureza del rival: "Si el VAR hubiese revisado la entrada de Simeone a Balde, igual también era roja". El dirigente admitió que, lejos de ayudar, las decisiones actuales del VAR resultan cada vez más difíciles de comprender para los profesionales.

La vista puesta en el lunes: El "efecto Girona"

La preocupación de Deco no solo se queda en la Copa. Con el derbi ante el Girona este lunes 16 de febrero en el horizonte liguero, el director deportivo lanzó un aviso a navegantes. "Nos toca pensar en la Liga, que es lo más importante ahora. Tenemos otro partido difícil el lunes y, si jugamos con la intensidad de hoy, será muy complicado ganar".

El Barça se enfrenta ahora a un fin de semana de reflexión obligada. El mensaje de la directiva es claro: el talento no basta si no se iguala la agresividad del rival. La pelota está ahora en el tejado de los jugadores de Hansi Flick, que deberán demostrar en la Liga que la desconexión del Metropolitano fue solo un accidente y no un síntoma de un problema mayor.