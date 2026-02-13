Indignación culé tras el fuera de juego en el Metropolitano: "Si no es IA..."

Los futbolistas del FC Barcelona se marcharon del Metropolitano después de perder 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los de Simeone encarrilaron el encuentro en la primera mitad y, aunque los culés pudieron haber recortado distancias tras volver del descanso, vieron como el tanto no subía al marcador por un fuera de juego que desató el enfado entre los jugadores.

La acción ocurrió aproximadamente en el minuto 52, pero tuvieron que pasar hasta siete más para que se tomase la decisión definitiva. Tras el pitido final, la indignación culé se trasladó rápidamente a la zona mixta, donde varios jugadores del FC Barcelona expresaron su malestar por la decisión arbitral. Uno de los primeros en dar la cara públicamente fue De Jong.

Indignación en el vestuario

El holandés señaló que "se ve claramente que no es fuera de juego" y puso en cuestión que el frame mostrado fuera real: "En la televisión, en la imagen que muestran del fuera de juego, no se ve el contacto con el balón cuando dispara, y luego hay una imagen donde se ve que Fermín dispara y el defensa está a un metro detrás de Robert", comenzó diciendo sin tener en cuenta que lo que se señala es el toque de Lewandowski previo al gol de Cubarsí.

💥 Frenkie de Jong after the heavy defeat: "The disallowed goal? It's difficult to say something, they told us the system was broken, it was strange… a scandal"

"Si lo que se pita es la imagen que vi y si no es IA o algo así, porque nunca se sabe hoy en día... pero si esa es la foto, entonces sí que es un escándalo, porque es clarísimo", reclamó el centrocampista holandés en Sporty TV molesto con la decisión tomada desde la sala VOR por parte de Pablo González Fuertes y posteriormente en el césped por Juan Martínez Munuera.

Más muestras de enfado

Eric García, quien vio la tarjeta roja en el 85’ por una entrada sobre Baena, habló también sobre el gol anulado en TV3 y se mostró muy crítico: "El fuera de juego me parece una vergüenza, parar el partido durante seis minutos para ver si es fuera de juego o no... Un fuera de juego que no se ve si lo es o no. Ya nos ponemos nosotros las cosas suficientemente complicadas y encima añadimos eso. Sabemos contra lo que jugamos y hemos de seguir", declaró tajante.

En la misma línea de incredulidad se encontraba Hansi Flick, que definía como "desastre" lo ocurrido: "¿Y tienen que esperar, no sé, cuántos minutos? ¿Siete minutos, fueron siete minutos? Venga ya.... Si ellos ven algo en esos siete minutos, bien. Cuando yo vi la jugada, no vi que hubiera fuera de juego". Asimismo, reprochó la falta de explicación: "Si tal vez ellos pueden ver algo diferente, pues que nos cuenten, ¡que nos lo cuenten!", y, por último, lamentó que "no hay comunicación y eso es muy malo".