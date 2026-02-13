La declaración prepotente de Flick que menosprecia al Atleti: "Les metemos dos en cada parte"

Hansi Flick compareció en rueda de prensa después de encajar una goleada ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey. El técnico alemán, que calificó de "desastre" la actuación arbitral y se quejó de la falta de comunicación en las decisiones que toman, señaló la superioridad culé para dar la vuelta al marcador en el Spotify Camp Nou.

Lo primero que hizo Flick fue reconocer que no habían jugado "nada bien" en la primera mitad y tampoco como equipo, algo que "normalmente sí lo hacemos, pero teníamos demasiada distancia entre todos, era un gran hueco". Asimismo, "no presionábamos como queríamos", por ello, consideró que los primeros 45 minutos habían sido una "buena lección para nosotros".

Para Hansi Flick, este tipo de resultados "a veces es bueno cuando lo obtienes en el momento adecuado y quizá hoy era ese momento adecuado". Sin embargo, el técnico señaló en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano que "la segunda mitad ha sido mucho mejor".

🎙️ "No estoy decepcionado con mi equipo, estoy orgulloso de la temporada que estamos haciendo". ➡️ "Ellos han tenido más fuerza, más hambre de marcar gol. Hoy no hay excusas, pero volveremos". 🗣️ Hansi Flick, entrenador del @FCBarcelona_es.#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/xHHdPktbZC — RFEF (@rfef) February 12, 2026

Pensando en la remontada

Esa sensación de fortaleza le condujo a afirmar que son capaces de superar al conjunto de Simeone en la vuelta, ganando por partida doble: "Tenemos dos mitades, más de 45 minutos, somos capaces de meter dos en cada parte y ese es nuestro objetivo. Vamos a luchar por ello. Necesitamos a nuestros fans en casa, en el estadio y su compañía. Y luego ya veremos", subrayó el entrenador alemán del FC Barcelona.

Por último, quitó tensión a la derrota por 4-0 y admitió que su peor día como entrenador culé había sido contra el Inter en la pasada temporada durante las semifinales de la Champions League. "Tenemos la oportunidad de volver. Sabemos que no es fácil, pero vamos por ello", zanjó.