La narración de RAC1 ante la catástrofe del Barça en el Metropolitano

El varapalo para los comentaristas de RAC1 en el Metropolitano comenzó pronto, con el pase atrás de Eric García y que el guardameta catalán no pudo controlar: "Gol del Atlético de Madrid, gol de Lookman, tras un error defensivo del Barça. Atlético de Madrid 1, Barça 0", decía Joan Maria Pou antes de conocer que había sido el defensa culé el que había marcado en propia puerta.

"Y qué celebración la de Lookman, que parece haber sido tocado por una varita mágica desde que llegó al Atlético de Madrid hace una semana. El jueves pasado debutó en La Cartuja contra el Betis. Marcó un gol y hoy ya ha conseguido el segundo", comentaba la periodista Marta Ramon que acompañaba la retransmisión. "Y ahora Simeone está animando aún más al público. En estos momentos, la presión es total en el Metropolitano".

Apenas siete minutos más tarde, el presentador volvía a lamentar otro gol encajado por el FC Barcelona: "Solo hemos visto un cuarto del partido y el Barça ya va perdiendo 2-0". "Griezmann lo celebra mostrando su camiseta del Atlético de Madrid. El francés lleva 4 goles en 5 partidos, es el máximo goleador de su equipo en la Copa", añadía Marta Ramon. "Todo el banquillo se ha vuelto a levantar para celebrar el segundo gol. Simeone vuelve a levantar las manos, animando al público".

Faltaban todavía dos goles

"Tienen que aguantar, intentar no perder la eliminatoria en media hora. Y eso es lo que está pasando. La jugada empieza con un control mirando hacia la grada de Griezmann sin soltar el balón. La juega al espacio porque sabe de memoria que Juliano aparecerá allí y desde allí marca la diferencia. Un pase, dos pases y Lookman", dijo ante el 3-0.

Joan Maria Pou se mostró muy crítico en RAC1 cuando el Atlético cerró la goleada: "La forma en que el Barça está defendiendo es absolutamente espantosa. Lo que está pasando en el Metropolitano es catastrófico. El Barça está goteando agua por todas partes. Cuatro goles encajados en una parte y podrían haber encajado otros dos o tres más. La peor primera parte desde que Hansi Flick es entrenador del Barça, y con diferencia. Un auténtico desastre en el Metropolitano".