Duro día para Morata: expulsado y reprendido por su entrenador

El Como 1907 ha perdido este sábado ante la Fiorentina (1-2), en un partido marcado por la expulsión de Álvaro Morata. El delantero español fue expulsado en poco más de un minuto por doble amarilla debido a dos acciones sin balón.

EXPULSADO ÁLVARO MORATA POR DOBLE AMARILLA 🟥🇪🇸#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/N1Ta0wmB9K — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 14, 2026

La primera tarjeta llegó en el minuto 88, por discutir en exceso con Mandragora; la segunda, un minuto después, por caer en la provocación en forma de pequeño empujón de Luca Ranieri, a la que respondió con otro empujón más brusco sin balón de por medio que acabó con su partido solo 20 minutos después de haber ingresado en el campo en sustitución de Tasos Douvikas.

El técnico del Como, el también español Cesc Fábregas, no dudó en dar un tirón de orejas a Morata cuando le preguntaron por su expulsión. "La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con la provocación, que se dedique a otro trabajo", dijo el preparador catalán en declaraciones a DAZN tras el partido. "Es un jugador de experiencia, así que me espero mucho más en este sentido", añadió Cesc.

Cesc Fàbregas habla claro tras la expulsión a Álvaro Morata 🗣️"Quien no pueda convivir con la provocación, que se dedique a otro trabajo" pic.twitter.com/f7Naz0x8WV — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 14, 2026

El Como no pudo gestionar bien los últimos minutos de un partido en el que consiguió recortar distancias en el 77. Pese al intento de Fábregas desde la banda de bajar las revoluciones de los suyos, no pudo evitar múltiples parones de juego por encaramientos y faltas innecesarias.

"Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir", finalizó.

Con esta derrota, el Como pone en peligro su presencia en puestos europeos. Es sexto con 41 puntos, solo dos más que el Atalanta, aunque tiene que recuperar el partido ante el Milan que no jugó por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.