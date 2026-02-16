Bellingham y Rodrygo, bajas sensibles del Real Madrid para visitar al Benfica en Lisboa

El Real Madrid afronta este martes un compromiso vital en la Liga de Campeones. El conjunto blanco viaja a Lisboa para disputar la ida de los 'playoffs' ante el Benfica con importantes ausencias en su columna vertebral, entre las que destacan las de Jude Bellingham y Rodrygo Goes.

El técnico italiano ha citado a 24 futbolistas para el choque en el Estadio Da Luz. Ante la plaga de bajas, Ancelotti ha tenido que recurrir a cuatro canteranos para completar la expedición: el portero Fran González, el central Joan Martínez y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch.

La enfermería madridista sigue ocupada. A la ausencia de larga duración de Eder Militao por una rotura en el bíceps femoral, se suman las de Bellingham, que continúa su proceso de recuperación de una lesión muscular, y Rodrygo, aquejado de una tendinosis en el isquio y que, además, arrastraba una sanción por expulsión.

Tampoco estará disponible el central Raúl Asencio, quien cumple sanción tras ver la doble amarilla en el último encuentro de la fase de liga. La nota positiva es el regreso a la convocatoria de Kylian Mbappé, que vuelve a estar a disposición del equipo tras no disputar minutos frente a la Real Sociedad.

Así, la lista la integran los porteros Courtois, Lunin y Fran González; los defensas Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Joan Martínez; los medios Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch; y los atacantes Vinícius, Mbappé, Gonzalo García, Brahim y Mastantuono.