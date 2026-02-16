El duelo entre el Benfica y el Real Madrid ya se juega antes de que ruede el balón en el Estadio da Luz. Y como suele suceder cuando está de por medio José Mourinho, las palabras no pasan desapercibidas... El técnico portugués lanzó un mensaje con doble filo en la previa del 'playoff' de acceso a octavos de la UEFA Champions League: respeto al palmarés blanco, pero advertencia directa tras el 4-2 reciente en Lisboa.

"Sabemos lo que le hicimos al rey de la Champions… está herido", afirmó Mourinho ante los medios. Eso sí, lejos de caer en la euforia, matizó de inmediato: "Un rey herido es todavía más peligroso". Una frase que resume el tono del preparador luso: desafío calculado y máxima tensión competitiva.

La herida del 4-2

El Benfica ha avivado el recuerdo del contundente 4-2 logrado hace apenas unas semanas en Da Luz. Aquel partido dejó tocado al conjunto blanco y reforzó la confianza de las 'Águilas'. En redes sociales, el club lisboeta ha difundido mensajes motivadores y un vídeo con imágenes de aquella noche europea, apelando al "Infierno da Luz" para empujar de nuevo al equipo.

No dia 28 de janeiro, o Inferno da Luz disse 'PRESENTE'. Vamos repetir? 😏🔥#SLBRMCF pic.twitter.com/aZl4u0czjN — SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2026

En ese encuentro, el tanto agónico del guardameta Anatoliy Trubin en el minuto 98 resultó decisivo para mantener con vida al conjunto portugués en la competición. Ni siquiera el doblete de Kylian Mbappé evitó la derrota madridista. Tras el choque, el delantero francés fue autocrítico: "Esto no es de equipo campeón".

La eliminatoria, sin embargo, arranca ahora de cero. Mourinho insistió en que solo se disputará "la primera parte" y que no existe un resultado definitivo en 90 minutos. Su experiencia en este tipo de cruces, recordó, le ha enseñado que las eliminatorias se gestionan con cabeza, ambición y equilibrio.

El peso del escudo blanco

Pese al golpe reciente, Mourinho no pierde de vista la dimensión histórica del rival. En rueda de prensa relató que mostró a sus jugadores una camiseta del Madrid con las 15 Copas de Europa bordadas en la manga. Un gesto simbólico para recordar la magnitud del desafío.

Mourinho 🎙: "Sabemos lo que le hicimos al rey de la Champions, está herido 🤕"

"Son los reyes 👑. No es solo historia, vamos a jugar contra los favoritos de la competición"

"A mis jugadores les mostré el símbolo de las 15 Champions🏆" Medio: @OneFootball pic.twitter.com/7rUJQvCMa8 — ByEspizas (@by_espizas) February 16, 2026

"Son los reyes. No es solo historia; vamos a jugar contra los favoritos de esta competición", sentenció. El técnico luso trasladó así la presión al equipo de Chamartín, subrayando que el Madrid parte como principal candidato al título, independientemente del tropiezo anterior.

El mensaje parece claro: el Benfica competirá sin complejos, pero sin caer en la ingenuidad de subestimar al máximo campeón continental.

Momento dulce en Portugal

El conjunto lisboeta llega reforzado tras su última victoria liguera ante el Santa Clara, con goles de Vangelis Pavlidis y un tanto en propia puerta de Paulo Víctor. El triunfo consolida al equipo en la pelea por el campeonato doméstico, donde marcha tercero, a cuatro puntos del líder, el Oporto, aunque con un partido más disputado.

Aun así, Mourinho no dejó pasar la oportunidad de mostrar su habitual inconformismo. Se quejó del arbitraje —"es muy difícil pitar penaltis al Benfica"— y criticó el estado del terreno de juego, bajo control del Gobierno Regional. Incluso en la victoria, el técnico mantiene su discurso exigente.

También tranquilizó sobre el estado físico de Tomás Araújo, que acabó con molestias en la rodilla. Según explicó, no parece una lesión preocupante.

Un pulso con morbo añadido

El cruce tiene un componente emocional evidente. Mourinho se enfrenta a un club con el que conquistó Europa y cuya identidad competitiva conoce a la perfección. Su discurso mezcla admiración y desafío, consciente de que el Madrid crece en escenarios de máxima presión.

Lisboa ya se prepara para una noche grande. El Benfica busca repetir la hazaña reciente y golpear primero en la eliminatoria. El Madrid, herido en su orgullo europeo, tratará de imponer su jerarquía. Como advirtió Mourinho, el rey está herido. Y en Europa, cuando el rey sangra, suele reaccionar.