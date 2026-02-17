El vídeo del Real Madrid "afinando puntería" tras el fallo de Lamine Yamal

El Real Madrid disputa esta noche el partido de ida de los play-off frente al Benfica en el Estadio da Luz de Lisboa. El equipo blanco viajó el lunes a la capital portuguesa para preparar el encuentro y compartió un vídeo del entrenamiento en el que los futbolistas se encontraban "afinando puntería". No es un mensaje directo, pero el timing coincide con el fallo de Lamine Yamal desde los once metros en Montilivi.

El vídeo fue publicado en la red social oficial del conjunto blanco pocos minutos después del error y, de ahí, la reacción de muchos aficionados y la interpretación como un ‘recadito’ o gesto irónico hacia el joven talento culé.

Aunque Raphinha fue el primero en coger el esférico, el internacional español terminó encargándose del lanzamiento y fue repelido por el palo. César Soto Grado había señalado la pena máxima en una de las últimas jugadas de la primera mitad después de que Dani Olmo recibiera el pisotón de Blind dentro del área.

El fallo del ‘10’ se produjo con el 0-0 en el marcador. Tras el comienzo de la segunda mitad, el FC Barcelona se puso por delante gracias a un tanto de Cubarsí, pero Lemar igualó la contienda y Fran Beltrán completó la remontada del Girona. Con la derrota del conjunto de Hansi Flick, el equipo de Arbeloa consigue el liderato y se sitúa dos puntos por encima del equipo de la ciudad condal.

Desde los once metros

Hasta ese momento, Lamine Yamal había tirado siete penaltis. Los tres con la camiseta blaugrana habían terminado cruzando la línea de gol y fueron frente a Betis, Olympiakos y Rayo Vallecano. Con la selección española, marcó en la semifinal de la Final Four frente a Francia. Además, anotó en las categorías inferiores con la sub17 ante Eslovenia, Países Bajos y Hungría.

En la UEFA Nations League falló en la tanda de penaltis. Sin embargo, España acabó pasando la eliminatoria de cuartos de final. En lo que respecta al conjunto catalán, ha fallado tres de los siete penaltis que han lanzado, dos de Lewandowski y el de Lamine Yamal. Esta cifra de desaciertos la comparten con el Valencia, que ha errado tres de cinco.