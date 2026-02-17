Morata entona el mea culpa tras la dura bronca de Fàbregas: "Otra vez me he equivocado"

Con un mensaje publicado en Instagram, Álvaro Morata rompió su silencio después de un fin de semana complicado. El delantero español asumió públicamente su error y dejó claro que su intención es centrarse en el trabajo para revertir la situación que atraviesa en el Como 1907.

"Otra vez me he equivocado. Otra vez he rozado ese ruido constante en el que todo vale, donde opinar parece más importante que pensar y hablar pesa menos que el eco que genera. A seguir, trabajar y pelear como siempre he hecho".

El motivo de su reflexión fue la expulsión sufrida el pasado sábado en la derrota por 1-2 ante la ACF Fiorentina. Morata vio dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos en el tramo final del encuentro. La primera llegó en el minuto 88 tras discutir con Mandragora y la segunda, un minuto después, por empujar a Ranieri. Quizá la clave es que el delantero había entrado en el minuto 57 y dejó a su equipo con uno menos en un momento decisivo.

La acción generó el enfado de su entrenador, Cesc Fàbregas, que no ocultó su malestar tras el partido. El técnico fue contundente al analizar lo sucedido y recordó que la provocación forma parte del fútbol. "Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa", afirmó.

Fàbregas subrayó además que esperaba mucho más de un jugador experimentado con la experiencia de Morata. "Es un jugador experimentado, me espero mucho más en este sentido", señaló, insistiendo en que la línea entre la victoria y la derrota es muy fina y que no se puede caer en provocaciones que perjudiquen al equipo.

La derrota hizo que el Como descendiera del sexto al séptimo puesto en la clasificación de la Serie A, fuera momentáneamente de posiciones europeas. En ese contexto, la expulsión del delantero agravó una noche ya complicada para el conjunto italiano.

Morata, que atraviesa un momento irregular en cuanto a rendimiento goleador, no eludió su responsabilidad. Su mensaje en redes refleja autocrítica y voluntad de pasar página, aunque deberá cumplir sanción y se perderá el próximo encuentro. El siguiente paso será responder sobre el césped cuando vuelva a estar disponible.